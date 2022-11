Polizia a sirene spiegate nel centro di Cuneo, chiamata da una giovane donna in difficoltà

Volanti a sirene spiegate in centro a Cuneo, attorno alle 16.15 di oggi 30 novembre, allertate per una presunta aggressione ai danni di una ragazza.

Una volta giunti sul posto, gli agenti hanno parlato con la presunta vittima, che ha anche minacciato di mettere in atto un gesto anticonservativo. Era molto scossa e agitata, ma su di lei non c'era alcun segno di violenza fisica.

Chiamando il 112, la giovane ha voluto chiedere aiuto alle forze dell'ordine rispetto ad una situazione familiare di disagio.

E' stata condotta in ospedale per accertamenti. Verrà probabilmente messa in contatto con gli operatori sociali del territorio.