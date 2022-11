La mostra “Steve McCurry. Texture” al Filatoio di Caraglio si “veste” da idea regalo

Per un regalo all’insegna dell’arte, il prossimo Natale sarà possibile portare sotto l’albero la mostra “Steve McCurry. Texture”, promossa e realizzata dalla Fondazione Artea e visitabile nell’antico setificio di Caraglio fino al 29 gennaio prossimo.



Dal 1° al 24 dicembre saranno in vendita, esclusivamente online sul sito www.ticket.it, i biglietti open “Xmas Gift” utilizzabili in qualsiasi giorno e orario di apertura fino al termine della mostra; inoltre, se si acquista più di un biglietto open il costo sarà di 9 euro anziché 13.



Un valido motivo in più, dunque, per partecipare ad un viaggio alla scoperta di popoli e culture provenienti da ogni parte del mondo attraverso un percorso espositivo che intreccia trama visiva e trama emotiva. Cento scatti del celebre fotografo e umanista americano, tra fotografie iconiche ed inedite, uniti ai preziosi tessuti della Fondazione Ratti indagano il rapporto intrinseco tra l’essere umano e il modo di vestire, acconciarsi e apparire.



Il progetto “Steve McCurry. Texture”, curato da Biba Giacchetti con il contributo di Maddalena Terragni, è realizzato in collaborazione con Fondazione Filatoio Rosso, Civita Mostre e Musei, Sudest57 e Fondazione Antonio Ratti, con il patrocinio del Comune di Caraglio, il contributo della Fondazione CRC e della Fondazione CRT e con il sostegno della Banca di Caraglio.



L’esposizione sarà aperta fino a domenica 29 gennaio 2023, nei seguenti orari: giovedì e venerdì, dalle 15 alle 19, sabato, domenica e festivi, dalle 10 alle 19.



La mostra resterà chiusa domenica 25 dicembre e domenica 1° gennaio. Info: www.fondazioneartea.org.