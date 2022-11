Viva Vittoria: tre anni fa un bellissimo mosaico di colori in piazza Galimberti [VIDEO]

Impossibile dimenticare il 30 novembre del 2019, quando piazza Galimberti, il cuore di Cuneo, venne trasformato in un mosaico di colori grazie al tappeto di più di 3 mila coperte realizzate da centinaia e centinaia di donne per il progetto Viva Vittoria, finalizzato alla raccolta fondi per sostenere donne fragili o vittime di violenza del territorio.

Un lavoro durato mesi e mesi grazie all'impegno della Caritas e dell'associazione San Vincenzo De Paoli.

Migliaia di coperte, realizzate a maglia da tantissime donne, della provincia e non solo. Unite insieme, hanno formato uno dei quadri più belli che Cuneo ricordi. Vendute, hanno permesso di sostenere tanti progetti importanti a favore delle donne.