Cigliè, in pensione Susanna Cavarero, per 28 anni unica impiegata del comune

Ha raggiunto il meritato traguardo della pensione ieri, mercoledì 30 novembre, Susanna Cavarero.

Dopo aver lavorato nel comune di Niella Tanaro, dal febbraio 1994 fino a quest'anno si è dedicata a Ciglie', occupandosi di tutti i servizi del comune per 28 anni.

"Ci sono persone che amano a tal punto il proprio lavoro da dedicarci anima e corpo, - commenta il sindaco Adriano Ferrero - Susanna è sicuramente una di queste persone. Da quel febbraio '94 ad oggi, con molto carisma è stata un punto di riferimento per i vari amministratori e per tutta la popolazione, ci ha viziati ed accuditi proprio come fa una mamma. A titolo personale, dell'amministratore che ho il piacere di rappresentare ed a nome di tutta la popolazione, ringrazio di cuore Susanna per tutto, per il lavoro e soprattutto per le tante attenzioni che ha avuto nei confronti del suo paese, le auguriamo una buona e prosperosa pensione".