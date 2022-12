Rifreddo: il Comune completa l’organico degli Uffici

Da oggi il Comune a Rifreddo una nuova dipendente. Si tratta della bagnolese Elvira Maurino che ha vinto il concorso per la copertura di un posto di istruttore amministrativo contabile presso il piccolo comune della Valle Po.



La Maurino, già conosciuta in paese per aver prestato la propria attività presso il Comune di Rifreddo alcuni anni fa in qualità di assistente amministrativa attraverso la formula della somministrazione di lavoro, si occuperà prevalentemente di contabilità e bilancio andando così a completare l’organico dell’ente.



“Con questa assunzione - spiega il primo cittadino Cesare Cavallo - torniamo ad avere stabilmente tre figure presso i nostri uffici. Un numero che ci consente di avere tutte le professionalità (un geometra, una ragioniera ed un amministrativa) necessarie per un ente delle nostre dimensioni ed anche di affrontare i periodi di ferie e di malattia del personale senza dover fare i salti mortali”.



Ritornando alla nuova figura va detto che oltre all’esperienza rifreddese Elvira vanta ormai una lunga conoscenza della pubblica amministrazione. Infatti, la stessa ha lavorato sia nel settore assistenziale-sanitario con esperienze: in ospedale a Pinerolo ed al San Chiaffredo di Revello così come in vari comuni tra cui quelli di: Busca, Martiniana Po e Bricherasio. Esperienze a cavallo delle provincie di Cuneo e Torino che hanno fatto crescere la professionalità della Maurino e che adesso le consentono di affrontare questa nuova avventura.



“Sono - ha dichiarato la Maurino - molto felice di tornare a Rifreddo perché stimo moltissimo gli amministratori e ho conservato un ottimo rapporto con i colleghi. Per queste ragioni ho deciso di accettare con entusiasmo l’opportunità che mi è stata offerta dall’amministrazione e dal segretario comunale spero di poter dare il mio apporto per far migliorare ulteriormente la già ottima macchina amministrativa del comune”.