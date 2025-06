Allo stabilimento Inalpi di Moretta la visita di sua eminenza cardinal Mauro Gambetti

Si è svolta giovedì 5 giugno, presso lo stabilimento Inalpi di Moretta, la visita di Sua Eminenza Cardinal Mauro Gambetti – Vicario Generale di Sua Santità per la Città del Vaticano e per le ville pontificie di Castel Gandolfo e Arciprete della Basilica di San Pietro in Vaticano accompagnato dall’onorevole Fabrizio Comba e dalla Consigliera Regionale Federica Barbero. A fare gli onori di casa il presidente Inalpi Ambrogio Invernizzi e i consiglieri d’amministrazione Pierantonio Invernizzi, Mauro Barattero e Marco Barattero. Alla visita ha preso parte anche il sindaco di Moretta Giovanni Gatti.

Un incontro che conferma un rapporto di collaborazione iniziato con il progetto - ideato, realizzato e offerto in donazione da un gruppo di imprenditori piemontesi e professionisti del settore – per la sostituzione del diaframma in vetro posto a protezione del gruppo marmoreo della Pietà di Michelangelo, con una nuova vetrata che garantisca adeguati parametri di visibilità e sicurezza. L’impegnativo lavoro di restauro è stato avviato a maggio 2024 e l’apertura al pubblico è avvenuta a fine novembre preceduta da una cerimonia privata nella quale è stata formalmente consegnata la donazione della cordata, Tutti insieme per la Pietà, a S.E. Cardinal Gambetti, Arciprete della papale Basilica di San Pietro e Presidente della Fabbrica di San Pietro in Vaticano.

La visita si è rilevata particolarmente interessante per il Cardinal Gambetti anche in ragione di un bagaglio di studi in ingegneria meccanica – presso la Facoltà di Bologna – con indirizzo impiantistico, che contraddistingue il suo percorso formativo universitario.

Il percorso attraverso il plant Inalpi ha quindi suscitato una particolare partecipazione da parte di Sua Eminenza che ha, con interesse e conoscenza, visitato l’area delle torri di polverizzazione per la produzione del latte in polvere e alcune linee di produzione apprezzando la tecnologia di ultima generazione utilizzata.

L’incontro è poi proseguito nell’area dedicata al centro ricerca e sviluppo InLab Solutions dove, accolto dall’AD Jean Pierre Studer, è stato possibile visitare i laboratori e approfondire il percorso di innovazione che Inalpi compie ormai da anni.