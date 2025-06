Alba verso una raccolta differenziata di qualità

Seguendo il regolamento vigente sulla raccolta rifiuti indifferenziata, da lunedì 23 giugno ad Alba la spazzatura indifferenziata sarà ritirata solo se raccolta nei sacchetti bianchi con striscia rossa consegnati dall’Ecosportello ed associati bi univocamente all’utente tramite codice identificativo.

Le utenze residenti in abitazioni singole possono lasciare il sacco conforme dell’indifferenziato direttamente sulla via nel giorno ed orario di raccolta, oppure inserirlo in un semplice contenitore. Il contenitore dovrà essere ritirato dalla strada e riposto in spazio privato dopo il ritiro della spazzatura indifferenziata.

Per i condomini, i tecnici Str stanno effettuando sopralluoghi per verificare la correttezza della volumetria dei cassonetti e l’eventuale necessità di sostituzione. Se necessario, l’ecosportello fornirà nuovi cassonetti codificati e correttamente dimensionati ed associati bi univocamente al condominio.

Attenzione! Se nel cassonetto/contenitore sono presenti più di due sacchi non conformi, il contenitore stesso non sarà svuotato e l’intero condominio potrebbe essere multato.

Se poco capienti o usurati, anche i contenitori della raccolta differenziata saranno sostituiti con nuovi cassonetti codificati ed associati al condominio. Eccetto per la plastica che sarà raccolta soltanto nei sacchi gialli codificati, distribuiti all’ecosportello.

Per informazioni l’ecosportello è disponibile: lunedì, martedì, mercoledì, venerdì e sabato: 9-15 - giovedì: 13-19;

telefono: 0172 1836714 (centralino unico) - e-mail: ecosportello.alba@strweb.biz