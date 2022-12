“Back to Mum”: All’Iris di Dronero la presentazione del libro di Elena Sorba

“Ho denunciato per proteggere i miei bambini e me li hanno portati via.” - scrive Elena Sorba sul suo blog - Ora vivono in una comunità, con estranei. Non possono ricevere telefonate. Non possono vedere i nonni, gli zii, i cugini, i loro amici… stanno vivendo come orfani, con estranei. Come molte, troppe, altre madri, li posso vedere solo un’ora e mezza al mese e in uno spazio neutro. Un abuso nell’abuso, un trauma nel trauma. C’è una commissione parlamentare che dal 2019 si occupa di casi come questi. Bambini letteralmente strappati dalle braccia amorevoli delle madri per essere rinchiusi e resettati. Qualcosa di davvero inconcepibile. Mi vedono così poco che non mi chiamano più mamma…”