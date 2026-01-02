La popolazione di Cuneo cresce di 20 unità, ma non grazie alle nascite

Al 31 dicembre 2025, la popolazione residente nel Comune di Cuneo contava 55.923 abitanti, con un lieve aumento (+20 unità) rispetto all'inizio dell'anno. Il dato emerge dalle statistiche demografiche diffuse dal Comune.

La presenza femminile continua a prevalere: tra i residenti attuali, 28.631 sono donne mentre 27.292 sono uomini.

Gli stranieri rappresentano l’11,87% della popolazione complessiva: sono 6.640 in totale, in maggioranza maschile (3.391 uomini contro 3.249 donne). La comunità più numerosa è quella rumena (1.368 residenti), seguita da quella albanese (1.142). Poi, a distanza, quella marocchina (582), cinese (366) e filippina (357).

Nell'anno appena concluso l’Anagrafe del capoluogo ha registrato 335 nascite: 175 maschi e 160 femmine. Di questi, gli stranieri sono stati 63, pari al 18,8% del totale (35 maschi e 28 femmine).

Decisamente più alto il numero dei decessi: 617 complessivi (264 uomini e 353 donne), con un saldo naturale negativo di 282 unità.

Per il lieve aumento complessivo è stato quindi determinante il saldo migratorio positivo: nel corso dell’anno sono state 2.157 le nuove iscrizioni anagrafiche (1.135 uomini e 1.022 donne), di cui 851 riguardanti cittadini stranieri. Le cancellazioni dai registri comunali sono state 1.855 (986 uomini e 869 donne), di cui 755 relative a stranieri.