 / Attualità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Attualità | 01 gennaio 2026, 16:08

La mezzanotte di Sturlese: davanti al municipio di Cuneo con la bandiera palestinese

Ieri ha voluto fare un gesto dimostrativo per ribadire il suo impegno per Gaza anche nel nuovo anno

La mezzanotte di Sturlese: davanti al municipio di Cuneo con la bandiera palestinese

Il consigliere comunale Ugo Sturlese, nonostante i suoi 86 anni, ieri sera ha trascorso la mezzanotte davanti al Comune di Cuneo. 

Per lui, sempre in prima linea per i diritti civili e la giustizia sociale, il gesto ha voluto rappresentare il suo impegno per la causa di Gaza e dei palestinesi. 

"Adesso hanno negato il permesso di accesso a Gaza alle organizzazioni umanitarie, compreso Caritas e Medecins sance frontieres. Inoltre hanno riconosciuto lo Stato del Somaliland (Nord Somalia) per accogliere i palestinesi spinti a lasciare Gaza. Tutto ciò nell'indifferenza degli Stati Occidentali", il suo commento. 

Barbara Simonelli

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GENNAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium