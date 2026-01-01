La mezzanotte di Sturlese: davanti al municipio di Cuneo con la bandiera palestinese

Il consigliere comunale Ugo Sturlese, nonostante i suoi 86 anni, ieri sera ha trascorso la mezzanotte davanti al Comune di Cuneo.

Per lui, sempre in prima linea per i diritti civili e la giustizia sociale, il gesto ha voluto rappresentare il suo impegno per la causa di Gaza e dei palestinesi.

"Adesso hanno negato il permesso di accesso a Gaza alle organizzazioni umanitarie, compreso Caritas e Medecins sance frontieres. Inoltre hanno riconosciuto lo Stato del Somaliland (Nord Somalia) per accogliere i palestinesi spinti a lasciare Gaza. Tutto ciò nell'indifferenza degli Stati Occidentali", il suo commento.