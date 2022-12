Concluso il restauro della facciata della chiesa di Santa Croce a Borgo San Dalmazzo

Si sono conclusi i lavori di restauro della facciata della chiesa Confraternita di Santa Croce, sita in piazza Martiri nel centro storico di Borgo San Dalmazzo. Proprio in tempo per la Fiera Fredda e i festeggiamenti del Santo Patrono San Dalmazzo.

L’intervento, iniziato a luglio, è stato voluto dall’allora Parroco di San Dalmazzo don Pier Michele Sanmartino ed eseguito dalla Ditta Temporestudio, sulla base del progetto dell’architetto Paola Galfrè e del geometra Paolo Pesce sotto la super visione della Sovrintendenza e dall’architetto Igor Violino Direttore dell’Ufficio Beni Culturali Ecclesiastici ed Edilizia per il Culto della Diocesi di Cuneo.

Il recupero della chiesa di piazza Martiri, era iniziato nel 2020 con il rifacimento del tetto. L’intervento appena terminato ha riportato “alla luce” le decorazioni pittoriche della facciata, danneggiate dalle intemperie, oltre a consolidare gli stucchi e il portale.

Sabato 10 dicembre alle ore 21 nella chiesa di Santa croce vi sarà l’inaugurazione. Il programma prevede l’intervento del prof. Walter Cesana e degli addetti ai lavori.