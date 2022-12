Cuneo punta al risparmio energetico: il 9 dicembre chiudono gli uffici comunali

Facendo seguito alla delibera di Giunta n. 219 del 8/9/22 “Emergenza energetica - misure di risparmio energetico e sostenibilità ambientale”, con cui veniva istituito un tavolo di consultazione e programmazione con l’obiettivo di porre in essere misure e disposizioni rivolti al contenimento dei consumi energetici, il Comune di Cuneo ha stabilito che nella giornata di venerdì 9 dicembre gli uffici comunali rimarranno chiusi, in modo da consentire la non accensione dei riscaldamenti dalla serata di mercoledì 7 fino al lunedì 12, con un forte risparmio energetico.



Sarà comunque garantito il servizio di pronto intervento da parte del Comando di Polizia Municipale (tel. 017167777).



«La decisione di chiudere gli uffici per la giornata di venerdì 9 dicembre – dichiara la Sindaca Patrizia Manassero - fa parte dei provvedimenti intrapresi per ridurre i costi energetici del palazzo municipale. Nelle ultime settimane abbiamo infatti fortemente limitato gli orari di accensione del riscaldamento e dell’illuminazione, di cui sono in corso i lavori di ammodernamento che permetteranno un’ulteriore abbassamento dei costi e soprattutto una maggiore sostenibilità ambientale: la riqualificazione riguarda 45 edifici comunali e consentirà un risparmio energetico per la città superiore al 60%, ossia 900.000 euro in meno all’anno e l’emissione di circa 1.500 tonnellate di CO2/anno. Chiudere un giorno, data la concomitanza con la festività dell’Immacolata, vuol dire azzerare i consumi per ben quattro giorni, con un notevole risparmio per il Comune».



Inoltre, per esigenze di servizio nei confronti del pubblico, saranno regolarmente aperti, con il consueto orario, i seguenti servizi:

· Museo Civico

· la Biblioteca Civica, e la Biblioteca 0-18 e la Biblioteca di Cuneo sud

· l’info point del Parco Fluviale

· l’ufficio Funebri (anche il personale cimiteriale sarà regolarmente in servizio)

· l’ufficio di Stato Civile (chiuso per il pubblico in Via Roma n. 28, ma aperto solo al mattino c/o Palazzo Lovera per le sole imprese di onoranze funebri per la ricezione delle denunce di decesso)