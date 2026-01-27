A Bra si apre la selezione per un componente del Consiglio direttivo del Convitto della Provvidenza

È stato pubblicato l'avviso relativo alla manifestazione di interesse per l'individuazione di un componente del Consiglio direttivo del Convitto della Provvidenza di Bra, designato dal Comune di Bra.
Possono presentare la propria candidatura coloro che possiedono i requisiti indicati nell'apposito Avviso Pubblico, disponibile sul sito istituzionale del Comune. L'esame delle candidature si atterrà a criteri di prestigio, competenza tecnica, giuridica e amministrativa, oltre che di professionalità e, per quanto possibile, di esperienza nel settore di attività dell'istituzione.
Le candidature dovranno essere presentate secondo le modalità previste nell'avviso e nell'apposito modulo allegato, entro e non oltre le ore 12 di venerdì 6 febbraio.
Si precisa che la carica di consigliere di amministrazione del Convitto della Provvidenza di Bra è esercitata a titolo gratuito e non comporta oneri diretti o indiretti a carico del bilancio comunale.