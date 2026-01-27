Roddino, rinviato l’incontro sulla prevenzione delle truffe

L’incontro dedicato alla prevenzione delle truffe ai danni dei cittadini, in programma per oggi, martedì 27 gennaio, presso il salone parrocchiale di Roddino, alle ore 17.30, è stato rinviato.

A comunicarlo è l’Amministrazione comunale, che segnala come la decisione sia legata a problemi organizzativi. L’appuntamento, promosso in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri e pensato per fornire consigli pratici su come riconoscere ed evitare truffe telefoniche, online e porta a porta, sarà riproposto in una nuova data, che verrà comunicata a breve.

Il Comune si scusa con i cittadini per il disagio arrecato e conferma l’intenzione di riprogrammare l’iniziativa, considerata di particolare importanza alla luce delle recenti segnalazioni di raggiri sul territorio.