“I giorni della salute”: il calendario 2026 dell’Asl Cn2 per costruire benessere, mese dopo mese

C’è un modo semplice – e insieme concreto – per ricordarsi che la salute non è un traguardo lontano, ma un lavoro paziente, quotidiano, fatto di scelte piccole e ripetute. È con questa idea che il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL CN2 apre il nuovo anno con il Calendario 2026 “I giorni della salute”, ora online e in distribuzione: uno strumento di informazione e sensibilizzazione pensato per accompagnare cittadini e famiglie lungo dodici mesi di buone abitudini, trasformando il tempo che passa in un alleato della prevenzione.

Il calendario nasce con un obiettivo dichiarato: rendere la prevenzione accessibile, concreta e parte della vita di tutti i giorni. Non un semplice promemoria appeso al muro, dunque, ma un piccolo compagno di viaggio, in grado di riportare l’attenzione su gesti essenziali e, soprattutto, sulla possibilità di costruire nel tempo uno stile di vita più consapevole. Mese dopo mese, ogni pagina propone messaggi chiave, suggerimenti pratici e richiami ai servizi attivi sul territorio, in una grafica inclusiva e chiara, pensata per parlare anche ai più piccoli.

Il punto di partenza è gennaio, che apre l’anno con le “regole del gioco” dello stare bene: alimentazione equilibrata, attività fisica regolare, sonno di qualità, niente fumo, consumo consapevole di alcol, buone relazioni sociali e gestione dello stress. Linee guida essenziali, affidate a parole semplici ma cariche di senso, perché è spesso lì – in ciò che sembra banale – che si gioca la differenza tra un’abitudine che ci protegge e una che, lentamente, ci indebolisce.

Da febbraio in avanti, il calendario assume il ritmo di un vero percorso: ogni mese accende i riflettori su un tema specifico legato alla salute e al benessere. Febbraio è dedicato agli screening e alla prevenzione serena, con il richiamo alla diagnosi precoce. Marzo entra nel merito dell’alimentazione equilibrata. Aprile insiste sull’attività fisica, declinata con indicazioni differenziate per età, a ricordare che muoversi è un gesto possibile – e necessario – in tutte le fasi della vita.

Il cammino prosegue con maggio, dedicato ad acqua e sale, e con giugno, che mette al centro il tema dell’ambiente e richiama l’importanza della sicurezza durante le ondate di calore. Luglio si concentra sulla sicurezza domestica, con un’attenzione specifica alla prevenzione degli annegamenti e alle attività in acqua. Agosto apre invece la finestra sulle vaccinazioni, mentre settembre è il mese dell’affettività, intesa come educazione e consapevolezza emotiva, terreno spesso decisivo nel benessere di adolescenti e famiglie.

Nel tratto finale dell’anno, ottobre affronta un tema concreto e quotidiano come la sicurezza sul lavoro, mentre novembre richiama l’urgenza di un uso corretto degli antibiotici, con uno sguardo alla resistenza antimicrobica. Dicembre, infine, chiude il calendario con un messaggio contro lo spreco alimentare, legando la salute individuale a quella collettiva e ambientale, in un cerchio che – pagina dopo pagina – diventa sempre più evidente.

A dare solidità ai contenuti, spiega l’ASL CN2, sono le raccomandazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e la più recente letteratura scientifica, con l’intento di offrire messaggi semplici ma fondati su evidenze robuste: indicazioni capaci di guidare le scelte quotidiane e contribuire alla prevenzione delle malattie, alla tutela dell’ambiente e alla promozione di comunità più sane.

Il Calendario 2026 è inoltre frutto di un lavoro congiunto di diversi professionisti del Dipartimento di Prevenzione, in collaborazione con la Direzione Medica di Presidio, la Psicologia e i Consultori. Un lavoro corale, che restituisce bene l’idea di una prevenzione non affidata a singole iniziative isolate, ma costruita come percorso continuo: un esercizio di attenzione e responsabilità che, giorno dopo giorno, può diventare cultura condivisa. Per maggiori informazioni: https://www.aslcn2.it/i-giorni-della-salute/