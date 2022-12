Roccabruna si prepara al Natale

Natale si avvicina e i volontari di S.Giuliano, in collaborazione con il Comune di Roccabruna, visto il successo della prima edizione, sono al lavoro per riproporre ai bambini ed ai loro genitori, la 2^ edizione di “Tutti in carrozza da Babbo Natale”.

L’appuntamento è per il 17 dicembre dalle ore 16,30 alle ore 21,30 sul piazzale della chiesetta bianca di S.Giuliano. I bimbi troveranno in piazza le carrozze che li porteranno a far visita a Babbo Natale nella sua bellissima casetta; nell’attesa della carrozza, in piazza potranno intrattenersi con gli amici Elfi, oppure fermarsi a colorare una pallina per il proprio albero, farsi truccare dai truccabimbi, giocare con i palloncini modellati, bere una bevanda calda, riscaldarsi vicino alla grande stufa sulla piazza, ecc.

Tutto questo è possibile, grazie alla collaborazione dell’Amministrazione comunale, a Don Marco, a tutte quelle persone che ci sostengono, sia economicamente, che materialmente, donando vari materiali per la manifestazione e ad un gruppo di persone che ha voglia di mettersi in gioco per ravvivare il Natale e la nostra comunità. Affrettatevi a prenotare a partire dal 1° dicembre: i posti sono limitati!!! Prenotazioni: Noemi 349 0959720 - Cristina 347 9387625 Vi aspettiamo in tanti a far visita al nostro “BABBO NATALE”.

Ricordiamo inoltre che il 26 dicembre, giorno di S.Stefano, ritornerà la “Passeggiata di Natale tra i presepi”; un’occasione per smaltire gli eccessi del Natale e ammirare i presepi allestiti nelle varie borgate del Comune di Roccabruna ed assaggiare le varie prelibatezze preparate dai volontari nei numerosi punti ristoro allestiti lungo il percorso.