La Banda musicale di Mondovì chiude il 2025 con il successo del "Concerto di buon anno"

Con l’esibizione di lunedì 29 dicembre al Teatro Baretti di Mondovì, si sono conclusi gli appuntamenti natalizi della Banda Musicale di Mondovì, che quest’anno ha voluto essere ancora più inclusiva e trasmettere la propria musica e la propria passione ad un pubblico sempre più diversificato.

Nelle settimane precedenti i tradizionali concerti, infatti, la Mondovì Band ha offerto una piccola esibizione al centro diurno “La Vignola”, per porgere agli ospiti gli auguri in musica; è stato un momento molto emozionante per tutti, in cui i musici sono stati ripagati da un’immensa gratitudine ed un grandissimo affetto che non si riceve nemmeno nei concerti più importanti.

Come avviene da molti anni a questa parte, la Banda ha anche portato la propria musica alla Casa di Riposo “Sacra Famiglia”, ma quest’anno l’appuntamento ha assunto una particolare importanza, poiché ha visto esibirsi per la prima volta davanti al pubblico i ragazzi e le ragazze del Progetto “Partiamo in Quarta”. Con grande gioia ed orgoglio, infatti, la Mondovì Band sta portando avanti questo progetto didattico-divulgativo, con una quindicina di allievi che frequentano il secondo anno di corso, ed un’ulteriore ventina appena iscritti che inizieranno a cimentarsi con la musica e gli strumenti; una sorta di “piccola Banda” che presto entrerà a tutti gli effetti nelle fila del sodalizio.

Proprio nell’ottica di un sempre maggiore coinvolgimento di bambini e ragazzi, il tema dei concerti natalizi di quest’anno è legato al mondo dei cartoni animati e dei film di animazione. I musici in questi mesi di preparazione si sono cimentati con temi e colonne sonore del mondo Disney e Pixar, con eroi di oggi e di ieri, e con i tradizionali brani natalizi, sapientemente diretti dal Maestro Maurizio Caldera ed impreziositi dalla splendida voce di Davide Conti.

Nella cornice della Sala Polivalente di Frabosa Soprana sabato 27 dicembre e del Teatro Baretti di Mondovì lunedì 29, il numeroso pubblico presente ha potuto apprezzare un programma ricco e variegato che ha emozionato e coinvolto grandi e piccini.

Ora i musici possono concedersi una meritata pausa per le festività, a gennaio riprenderanno poi le attività musicali ed i corsi per adulti e bambini. Da parte del Presidente Mattia Germone, del Maestro Maurizio Caldera, del direttivo e di tutti i musici giungano e tutti i migliori auguri di un 2026 ricco di gioia ed armonia, e di tanta musica con la Banda Musicale di Mondovì.