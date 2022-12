Stagione invernale e neve in arrivo: chiudono le provinciali per San Giacomo di Entracque e Terme di Valdieri

Come ogni anno in prossimità dell’inverno, e anche in vista delle nevicate previste tra la notte e la giornata di domani 3 dicembre, la Provincia ha emanato l'ordinanza di chiusura, dalle 18 di oggi 2 dicembre, della strada provinciale 301 Entracque – San Giacomo di Entracque in località Diga della Piastra e della strada provinciale 239 Sant'Anna di Valdieri-Terme di Valdieri, in località Tetti Gaina, non essendo possibile garantire la sicurezza del transito.

Il passaggio sarà transennato e segnalato da idonea segnaletica.

La strada resterà chiusa fino a revoca, presumibilmente la prossima primavera, salvo mezzi di soccorso, polizia, addetti delle imprese per lo sgombero neve e mezzi di cantiere.