Riaperta al traffico la SS 21 del Colle della Maddalena

A partire dalle ore 15 di oggi, martedì 20 gennaio, è stata riaperta al transito in entrambe le direzioni di marcia la strada statale 21 del “Colle della Maddalena”, nel tratto compreso tra Argentera (km 53+330) e il Confine di Stato (km 59+708).

La strada era stata chiusa sabato 17 gennaio a causa delle avverse condizioni meteorologiche e di una forte tormenta di neve in quota, che aveva reso impossibile la circolazione in sicurezza.

Il ripristino della viabilità è stato possibile grazie al miglioramento delle condizioni meteo e agli interventi di sgombero e messa in sicurezza effettuati lungo il tratto interessato.