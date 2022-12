Cordoglio a Savigliano e Pontechianale per la morte dell'ex panettiere Daniele Vasserot

Si terranno lunedì 5 dicembre, alle 9,30 a Savigliano, nella parrocchia di San Giovanni, i funerali dell’ex panettiere Daniele Vasserot, morto all’età di 81 anni.

Titolare di un’affermata panetteria in via Torino per quasi 50 anni, era stato vice presidente dell’Associazione Panificatori del Cuneese e tra i promotori della locale Festa del Pane.

Originario di Pontechianale, aveva iniziato a lavorare giovanissimo, come garzone, imparando il mestiere.



Si era poi trasferito a Savigliano dando vita all’attività che oggi prosegue col figlio Flavio.



Lascia la moglie Maddalena, i figli Paolo, Flavio e Daniela con le rispettive famiglie.

Questa sera, domenica 4 dicembre, recita del rosario alle 19 a Savigliano, nella parrocchia di San Giovanni Battista, e nella chiesa di Pontechianale alle 20,30.

Dopo il rito funebre, la salma sarà traslata a Pontechianale dove sarà tumulata.