Carrù dà l’addio alla professoressa Liliana Rabbia

Si terranno nel pomeriggio di oggi, lunedì 5 dicembre, alle ore 14.30 nella chiesa parrocchiale della Vergine Assunta a Carrù, i funerali della professoressa Liliana Rabbia, spentasi a 87 anni dopo una breve malattia.

Stimata docente in pensione visse come una missione l’insegnamento, affiancando a quest'attività quella di fine poetessa in piemontese, come ricordano dal paese alle porte delle Langhe. Si impegnò inoltre in parecchie attività sociali, con grande apprezzamento.

Lascia il marito Vittorio Camuti, anche lui docente ed ex dirigente del locale Istituto Comprensivo, oltre che assessore comunale per varie tornate, la figlia Ketty e la sorella Egle col marito Flamio e la figlia Karen.