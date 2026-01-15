 / Attualità

Attualità | 15 gennaio 2026, 15:42

Bra: convocata l’assemblea generale del Centro di incontro comunale

E’ possibile sottoscrivere o rinnovare la tessera sul sito del Comune di Bra

La sede di via Montegrappa

Martedì 17 gennaio, alle 15, presso la sede di via Montegrappa, si riunirà l’assemblea dei tesserati del Centro incontro anziani. All’ordine del giorno, le dimissioni dell’attuale direttivo, il consuntivo annuale e la raccolta dei nominativi per l’elezione del prossimo direttivo. 

Sarà l’occasione per rinnovare la tessera annuale 2026 per l'iscrizione al centro. Tutti gli iscritti sono invitati a partecipare.

E’ possibile sottoscrivere o rinnovare la tessera del centro incontro sul sito del Comune di Bra, seguendo le indicazioni riportate nella pagina web dedicata al servizio: https://www.comune.bra.cn.it/it/page/centro-d-incontro-anziani

Maggiori info chiamando il numero 0172.438234 oppure scrivendo alla mail: servizi.persona@comune.bra.cn.it.

cs

