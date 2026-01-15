"Recuperati 240.000 euro a favore di un lavoratore": la Cisl di Cuneo esulta per la vertenza vinta

Il Segretario generale Cisl Cuneo Enrico Solavagione con gli operatori degli uffici vertenze Drilona Lukaj e la Responsabile Damiana Olivero e Ivan Boffano

La Cisl di Cuneo, grazie all’instancabile impegno e alla passione degli operatori degli uffici vertenze, ha vinto un importante vertenza, nella quale ha recuperato 240.000 euro a favore di un lavoratore.

L’azienda citata, operante nel settore agricolo, è obbligata a versare quanto dovuto nell’arco di tre anni: si tratta di somme relative a ore di straordinario non retribuite. Il lavoratore si era rivolto nel 2022 agli uffici Cisl di Savigliano, incontrando l’operatore Ivan Boffano, responsabile dell’ufficio vertenze della sede. Fin da subito, l’operatore ha evidenziato una grave ingiustizia nei confronti del lavoratore, al quale non erano state pagate le dovute ore di straordinario. Ritenendo di fondamentale importanza la tutela dei lavoratori, la pratica è stata affidata congiuntamente all’avv. Giuseppe Donapai. Giunti ora alla sentenza, il giudice ha deciso a favore del lavoratore.

La responsabile dell’ufficio vertenze Cisl Damiana Olivero ha dichiarato: “Grande soddisfazione per il risultato raggiunto, che premia la professionalità degli Uffici Vertenze. Infatti, a seguito di un accorto e impegnativo conteggio sindacale, volto a regolarizzare ore di straordinario non retribuite, applicando meticolosamente le dovute maggiorazioni, contrattualmente previste, per ogni giorno di lavoro, è stato possibile quantificare, quindi rivendicare la cifra, poi riconosciuta in sede giudiziale.

In qualità di responsabile degli Uffici Vertenze della provincia di Cuneo, considero lodevole l’impegno e la dedizione dei vertenzieri, Drilona Lukaj e Ivan Boffano, che, con ammirevole fervore riescono a rivendicare diritti lesi e a conquistare risultati degni di merito. Un sentito ringraziamento all’UST CISL Cuneo, nella persona del Segretario Generale Enrico Solavagione, per rendere sempre più all’avanguardia il servizio offerto dagli Uffici Vertenze”.

I dati del lavoratore e dell’azienda sono coperti da una clausola di riservatezza, ma la sentenza è pubblica