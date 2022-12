A Cuneo torna la Babbo Run: appuntamento di allegria e solidarietà all'Immacolata

All’Immacolata torna la corsa non competitiva più divertente dell’inverno cuneese. Giovedì 8 dicembre 2022 dalle 15.30 in piazza Foro Boario (ritrovo ore 14.30) partirà la Babbo Run, il percorso di 5 km (con possibilità di tracciato ridotto) per bambini, famiglie e amanti dello sport. Al termine della corsa-camminata i partecipanti più grandi potranno scaldarsi con un buon beer brulè, mentre i piccini saranno deliziati con una squisita cioccolata calda (entrambi offerti da Open Baladin Cuneo). Il tutto sarà accompagnato dalla musica live itinerante dei “Lonesome Pynes”. Il costo per ogni partecipante è di 5 euro, comprensivo di pacco gara per i primi 1000 iscritti. Come tanti altri eventi di IllumiNatale, il ricavato della manifestazione sarà devoluto all’Associazione La Cura nello Sguardo (www.lacuranellosguardo.it) per la realizzazione di un libro per i bambini delle scuole elementari sul tema della perdita di un proprio caro dal titolo: "Ne parliamo insieme?”.

Fabrizio Giai, presidente dell’Associazione La Cura nello Sguardo: “Il nostro scopo è quello di intraprendere iniziative concrete finalizzate a promuovere la conoscenza delle Cure Palliative e nello specifico delle attività offerte nel territorio dall’ASL CN1. Questo progetto nasce dalle esigenze dei sanitari e delle famiglie incontrate in questi anni con le loro storie. L’assistenza fornita ai pazienti e alle proprie famiglie, a domicilio o in Hospice, offre i migliori benefici per affrontare la difficile situazione. Attraverso la realizzazione di eventi vogliamo promuovere la raccolta di fondi per l’acquisto di attrezzature e per supportare lo sviluppo culturale e scientifico degli operatori delle Cure Palliative. Ringrazio quindi l’Associazione Comitato Cuneo Illuminata per l’aiuto nella realizzazione del progetto del libro per bambini che stiamo realizzando”.

La Babbo Run è realizzata in collaborazione con Il Podio Sport, ASD Roata Chiusani, ASD Atletica Cuneo e ASD Dragonero, presso i quali è possibile iscriversi. In alternativa è aperta la prenotazione online su www.lacuranellosguardo.it/partecipa#product1, pagando comodamente con Satispay. Il biglietto dovrà poi essere mostrato il giorno dell’evento per ricevere il pacco gara (confezionato dalle ospiti della Comunità genitore-bambino di Oasi Giovani e dai ragazzi dell'Ashas).

Per maggiori informazioni visitare il sito www.cuneoilluminata.eu/programma.