Più di 15 mila passaggi a Palazzo Bertello per la 453^ Fiera Fredda: serviti 400 chili di lumache [FOTO]

Più di 15 mila passaggi in Palazzo Bertello (contati con il contapersone dalla security), di cui solo 7 mila nella giornata di lunedì 5 dicembre, e 4 mila domenica 4 dicembre. Serviti 400 chilogrammi di lumache, ben 3.500 lumache alla parigina (quelle con guscio insaporite con burro, aglio e prezzemolo).

Sono i numeri della 453^ Fiera Fredda che ha tenuto banco dal 2 al 5 dicembre a Borgo San Dalmazzo.

“Siamo contentissimi – commenta soddisfatto Fabrizio Massa, presidente Ente Fiera Fredda -. È stato un successone oltre ogni aspettativa. Soprattutto considerato che siamo di fatto entrati in carica a settembre e, in soli tre mesi, abbiamo organizzato tre eventi, tutti a Palazzo Bertello. Prima la Beertello Fest, poi WOW e infine la Fiera Fredda”.

“Ci tengo a ringraziare il contributo fondamentale e imprescindibile dei volontari - aggiunge Massa -. Una cinquantina di persone che hanno lavorato instancabilmente per quattro giorni. Parliamo dei volontari Ente Fiera, del Gruppo Amici Borgo Nuovo, dei ragazzi della Consulta Giovani, oltre agli Aib e alla protezione civile. Sono loro il vero motore e il segreto di questi successi. Un grazie speciale anche ai dipendenti dell'ufficio tecnico e agli operai”.

“Ringrazio il presidente del comitato Fabrizio Massa, tutto il direttivo dell'Ente Fiera, i soci e i volontari che hanno collaborato per la buona riuscita dell'evento – aggiunge la sindaca Roberta Robbione -. È stato un bel momento per la rilanciare la città e mi auguro ci siano altre occasioni di sviluppo del nostro territorio”.

La 453a Fiera Fredda - Fiera Nazionale della Lumaca di Borgo San Dalmazzo è un evento organizzato dall’Associazione Ente Fiera Fredda. Con il patrocinio del Comune di Borgo San Dalmazzo, Regione Piemonte, Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Camera di Commercio di Cuneo. Grazie al supporto di Confartigianato, Confcommercio, CNA, ABCDoc, Ist. Mus. Dalmazzo Rosso, ATL del Cuneese. In collaborazione con il Consorzio della Lumaca Borgarina, Helicensis Fabula. Con il sostegno di Banca di Caraglio, Fondazione CRC, Acqua San Bernardo, Caffè Fantino, Bordiga, Fantino Pulizie e Servizi.

L'Ente Fiera Fredda non si ferma perchè ha già in serbo un evento natalizio per le giornate di giovedì 8 e domenica 10 dicembre. Dalle 14.30 si propone lo spettacolo teatrale itinerante “Gli spaventastici Natali della Signora Sgrunta” a partire da piazza IV Novembre. Sarà un evento gratuito con raccolta fondi in favore dell’organizzazione di volontariato “La Rianimazione dei Bambini Onlus”, che opera presso l’Ospedale Gaslini di Genova, sostenendo le famiglie di quei bambini che, alla nascita, sono affetti da patologie tali da rendere necessario il ricovero nel reparto rianimazione. “A fine evento offriremo cioccolata calda e panettone a tutti. Non mancate!” conclude il presidente Ente Fiera Fabrizio Massa.