Torna in grande spolvero l'edizione 2023 del Carnevale di Busca

Il Carnevale di Busca torna in grande spolvero: dopo due edizioni in forma “ridotta” a causa della pandemia, l’edizione 2023 si preannuncia a pieno regime, con serate in musica, festa dedicata ai bambini e sfilata dei carri allegorici. Fervono quindi i preparativi tra gli Amici del Carlevè ‘d Busca, i volontari che in questi mesi autunnali si stanno ritrovando per l’organizzazione dell’imponente manifestazione, tra le più amate e di lunga tradizione cittadina, che nel 2023 si appresta a festeggiare la 68° edizione.

“Da sempre l’organizzazione dell’evento richiede grande impegno e disponibilità, indispensabili per la buona riuscita della manifestazione. – spiega il presidente, Davide Marabottto – La 68° “Gran baldoria a la cà ‘d Micon e Miconëtta”, come da tradizione, prevede un ricco programma di festeggiamenti, da venerdì 27 gennaio a domenica 29 gennaio 2023, con cene, musica per grandi e piccini, e, finalmente, il ritorno della sfilata dei carri allegorici alla domenica”.

“Grazie alle maschere cittadine e a tutti i volontari – dicono gli assessori, Ezio Donadio e Lucia Rosso, che seguono l’organizzazione della manifestazione – che, come da tradizione, faranno rinascere lo spirito della festa mascherata cittadina. Invitiamo, fin d’ora, tutti i buschesi e non solo a partecipare numerosi al Carlevé ‘d Busca!”

GLI INTERPRETI DELLE MASCHERE BUSCHESI

A far rinascere anche quest’anno la bella tradizione carnevalesca ci penserà l’allegra combriccola composta da: Ivano Falco, 38 anni, idraulico, Micon indiscusso da 12 anni, e Sonia Sordello, 27 anni, impiegata, che prende le vesti della Miconetta al posto di Cinzia Garino, che lascia il gruppo dopo 4 anni, di cui 3 da Miconetta. Insieme a loro: Andrea Fornero, 26 anni, agricoltore, e Roberta Marino, 34 anni, educatrice, nelle vesti de ‘l Panaté e la Bela Panatera. Completano il gruppo indossando i panni dei Birichin e delle Birichine: Francesco Ghio, 21 anni, muratore, Stefano Golè, 25 anni, operario, Chiara Vassallo, 18 anni, studentessa, Paolo Gaggioli, 20, bracciante agricolo, Debora Garnerone, 30, barista, Stefania Ghio, 18 anni, studentessa.