Sport, escursioni, mostre, castelli aperti e rassegne culturali: tutti gli eventi del weekend in Granda

Il solstizio d’estate viene celebrato nella Granda con numerosi eventi e in molteplici località.

Week end caratterizzato anche da “Castelli Aperti” (vedi riquadro iniziale) e dalle prime celebrazioni della tradizionale festa di San Giovanni Battista.

Partenza e arrivo nella Granda del Giro d’Italia Next Gen con la tappa Bra - Prato Nevoso.

Tanta musica nel capoluogo e in altre località, fiere, sagre, eventi outdoor, escursioni enogastronomiche, trekking e visite guidate in luoghi affascinanti e tutti da scoprire.

Prosegue la stagione dei raduni motoristici e quella dei concerti serali, degli spettacoli teatrali e delle mostre d’arte e di fotografie.

Mercatini, rassegne culturali e le prime feste di paese completano l’offerta variegata del week end, da programmare sempre con un occhio alle condizioni meteo.



Alba – Museo Diocesano di Alba: aperto con orario 14.30 - 18.30.

Castello Falletti di Barolo e WIMU Wine Museum: aperto dalle 10.30 alle 19. https://castelliaperti.it/it/beni/musei/castello-falletti-di-barolo-wimu-wine-museum.html

Bra – Museo Civico di Storia Naturale Craveri: aperto dalle 10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30.

Bra – Museo Civico di Palazzo Traversa: dalle 10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30.

Bra – Museo del Giocattolo: ingresso esclusivamente con visita guidata negli orari: 10.30 - 11.30 - 14.30 - 15.30 - 16.30.

Caraglio – Il Filatoio: visite guidate alle ore 11, 15.30, 17.30.

Cherasco – Palazzo Salmatoris: dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30. Ingresso gratuito.

Corneliano d’Alba –Torre di Corneliano d’Alba: aperto solo su prenotazione, con almeno due giorni di anticipo, contattando il 338 9654524 o 340 8026232.

Dronero – Museo Civico Luigi Mallé: dalle 15 alle 19 (ultimo ingresso ore 18.30). Ingresso gratuito.

Fossano – Castello dei Principi D’Acaja: aperto con partenza tour alle ore 11, 15 e 16.30. iatfossano@visitcuneese.it.

Govone – Castello Reale: dalle 10 alle 12:30 e dalle 15 alle 18 (ultimo ingresso ore 17.30). https://castelliaperti.it/it/beni/castelli/castello-reale-di-govone.html

Magliano Alfieri – Museo dei soffitti in gesso e Teatro del Paesaggio - Castello degli Alfieri di Magliano: aperto con orario 10.30 -18.30. https://castelliaperti.it/it/beni/musei/castello-degli-alfieri-di-magliano.html

Manta – Castello della Manta: aperto con orario 11-19.00.

Mombasiglio – Museo del Gen. Bonaparte nel Castello di Mombasiglio: dalle ore 10 alle ore 18.

Pamparato – Borgo e Castello: visite guidate su prenotazione alle ore 10.30 e 15.30. https://castelliaperti.it/it/beni/cuneo/borgo-antico-e-castello-di-pamparato.html

Priero – Borgo e Torre Medievale di Priero: visite guidate su prenotazione dalle 10 alle 18. Info: 3331714232; torre@prieroturismo.it. https://castelliaperti.it/it/beni/cuneo/borgo-e-torre-maestra-di-priero.html

Roddi – Castello di Roddi: visite esclusivamente guidate con i seguenti orari: 10.30; 11.30; 12.30; 14.30; 15.30; 16.30; 17.30. Prenotazione consigliata. Info:0173/386697; castelloroddi@barolofoundation.it. https://castelliaperti.it/it/beni/castelli/castello-di-roddi.html

Saluzzo – Casa Cavassa: orario 10-13 e 14-19.

https://castelliaperti.it/it/beni/musei/museo-civico-casa-cavassa-di-saluzzo.html

Saluzzo – Casa Natale di Silvio Pellico: visite accompagnate dalle 14 alle 19. Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/musei/casa-pellico-casa-museo-di-saluzzo.html

Saluzzo – La Castiglia: orario 10-13 e 14-19.

https://castelliaperti.it/it/beni/castelli/la-castiglia-di-saluzzo.html

Saluzzo – Torre Civica e Pinacoteca Olivero: orario 10-13 e 14 -19. https://castelliaperti.it/it/beni/torri/torre-civica-di-saluzzo.html

Saluzzo – Villa Belvedere Radicati: orario 10-13 e 14-19. https://castelliaperti.it/it/beni/ville/villa-belvedere-di-saluzzo.html

Savigliano – Museo Civico A. Olmo e Gipsoteca D. Calandra: orario 10-13 e 15-18.30.

Savigliano – Palazzo Muratori Cravetta: 10 -13 e 15 -18.30.

Savigliano – Torre Civica: orario 10-13 e 15-18.30. Prenotazione consigliata al Tel. 0172/370736.

Serralunga d’Alba – Castello di Serralunga d’Alba: aperto con visite guidate alle ore 10.30; 11.15; 12; 12.45; 14.30; 15.15; 16; 16.45; 17.30. https://castelliaperti.it/it/beni/castelli/castello-di-serralunga-dalba.html

Verduno – Real Castello di Verduno: nell'ambito degli eventi “Trent'anni di Castelli Aperti-Tutti i colori della Cultura”, CASTELLI IN VERDE. Info: https://castelliaperti.it/it/eventi/30-anni-di-castelli-aperti.html

CUNEO

XONORIA FESTIVAL

Sabato 21 giugno, presso Nuovo Parco della Gioventù alle ore 21, Santi Francesi, duo hard-pop di Ivrea. Info: www.xonoria.it

CUNEO

ORCHESTRANOI E ORCHESTRA BRUNI

Sabato 21 giugno, alle ore 21, presso l'Anfiteatro del Quartiere San Paolo in Via Beppe Fenoglio, Festa della Musica con concerto d’archi dell’Orchestra Bartolomeo Bruni. Ingresso libero. Musiche di F. Delius, E. Grieg, H. Mancini, A. Schönberg. Info: 331 38 02 826

CUNEO

MUSICA E ARTE PER AIL

Sabato 21 giugno, alle ore 21, presso lo Spazio Varco, in occasione della giornata mondiale contro leucemie, linfomi e mielomi, concerto della band “Mistral for Ail” ed esposizione quadri “Catarsi” e Linfame21” di Gianluca Caliendo. Offerte raccolte in favore della Ricerca. Info: 0171/695294 - info@ail.cuneo.it

CUNEO

FESTA NEL PARCO

Sabato 21 giugno, dalle ore 16, nell’area relax sotto il Santuario degli Angeli, prende il via la diciannovesima edizione della "Festa del Parco", con un ricco programma di animazione, giochi, picnic e una grande sorpresa in riva al torrente Gesso. Ingresso libero. Info: https://www.parcofluvialegessostura.it/

CUNEO

ANNIVERSARIO ANBIMA

Sabato 21 giugno, dalle ore 15 sfilata nella città per 70° anniversario Anbima, con la banda musicale “Duccio Galimberti” e la Fanfara “Ermanno Buccaresi”.

CUNEO

MODULAZIONI

Sabato 21 giugno, alle ore 18, presso la Chiesa di San Sebastiano, MIL FLORES AMARILLAS - Le glosas e l'arte della variazione. Ingresso libero. Domenica 22 giugno, alle ore 18, presso il Complesso monumentale di San Francesco, LOS CAMINOS - Canti della diaspora sefardita d'oriente. Info: https://www.modulazioni.net/

CUNEO - PASSATORE

FESTA DI SAN GIOVANNI BATTISTA

Sabato 21 e domenica 22 giugno proseguono gli eventi della Festa di san Giovanni Battista nella frazione cuneese, con musica, raduno di auto d’epoca, spettacolo cover 883. Info: 345 22 30 556 – 340 68 92 542.

CUNEO

OFFICINA SANTACHIARA ESTATE - DOORS

Domenica 22 giugno, alle ore 17.30, presso il cortile dell’IPSIA in via Cacciatori delle Alpi, la Compagnia del Buco, propone “Doors”, uno spettacolo di clown e teatro dell’assurdo per famiglie, Premio Nazionale di Teatro per ragazzi “Emanuele Luzzati” 2024 e vincitore ai Mirabilia Awards 2023.Info: https://www.melarancio.com/

ALBA

MORE THAN KIDS

Sabato 21 e domenica 22 giugno, presso la Fondazione Ferrero di Alba, sarà aperta la mostra dell’artista Valerio Berruti “More than kids” di Valerio Berruti. Orario: 10-19. Info: www.fondazioneferrero.it

ALBA

ALBA SOTTERRANEA

Sabato 21 giugno tour guidato da un archeologo professionista. Punto di ritrovo: 15 minuti prima dell'orario di visita in piazza Risorgimento 1/2, di fronte al Municipio/Ufficio turistico.

Info:ambientecultura.it/.../alba-sotterranea-sabato-21.../

ALBA

MUSICA IN CASCINA

Sabato 21 giugno, alle ore 21, per la IV edizione di Musica in Cascina, nella Cascina storica Ca ‘d Marieta in località piana Biglini, via E. Martini Mauri 77, proposta la magia dell’armonica a bocca cromatica con Santo Albertini e Edoardo Bruni al pianoforte. Info: 0173/362408. simona.dellavalle@smcm.it

ARGENTERA

VALLE STURA SKYRACE

Domenica 22 giugno si disputerà la seconda edizione della Skyrace nelle Alpi Cozie meridionali, tra le fortificazioni del vallo alpino. Info: https://www.vallesturaskyrace.com/

BALDISSERO D’ALBA

SCINTILLE DI ROERO

Sabato 21 giugno, alle ore 19, pizza in piazza e musica dal vivo degli Astor Novas, seguita alle 22.30 dall’accensione del rituale “falò di San Giovanni”. Domenica 22 giugno, alle ore 9 raduno di auto storiche e tour panoramico con pranzo finale presso il salone polifunzionale baldisserese. Dalle 15.30 in piazza, mostra di racchette storiche a cura del “Museum of Rackets” e mini campo da tennis con maestri. Alle 18.30 “merenda sinoira” con i Mini Ottoni. Info: 380 73 61 994.

BENE VAGIENNA

TRE ARTISTI A PALAZZO

Nel week end, presso Palazzo Lucerna di Rorà, aperta la mostra “Tre Artisti a palazzo”. Il sogno parigino: fotografie di Aldo Galliano. Atmosfere: acquerelli di Teresita Terreno. Espressioni dell’anima: sculture di Sergio Unia. Ingresso libero. Orario: 10-12 e 15-18. Info: https://www.amicidibene.it/

BORGO SAN DALMAZZO

IN-CANTI DI INIZIO ESTATE

Sabato 21 giugno, alle ore 21, presso l’Auditorium Bertello di Borgo San Dalmazzo, serata "In-canti di Inizio Estate". Si esibiranno il Coro Polifonico Monserrato, il Coro Armonia della Parola e l’Associazione Filarmonica Compagnia Musicale Cuneese. Ingresso gratuito. Info: 340 25 49 768. info@comune.borgosandalmazzo.cn.it

BOVES

LANTERNE BOVESANE

Domenica 22 giugno si svolgerà la 2a edizione di “Lanterne Bovesane”, prova di orienteering aperta a tutti e con percorso cittadino. Ritrovo alle 9.30 presso il palazzetto dello sport a Madonna dei Boschi. Info: 348 30 07 947.

BRA-PRATO NEVOSO

GIRO NEXT GEN

Sabato 21 giugno, si disputa la settima tappa del Giro Next Gen - Giro d'Italia under 23, con partenza alle ore 11 da Bra e arrivo a Prato Nevoso. Info: https://www.gironextgen.it/



BRA

A RILASCIO PROLUNGATO

Sabato 21 giugno, negli spazi de Il Fondaco, visitabile la mostra di Eugenio Pini "A rilascio prolungato". Ingresso libero. Info: 339 78 89 565.

BRA

5 ATTI

Nel week end visitabile a Palazzo Mathis, l’esposizione di Vesna Bursich "5 atti". Info: https://www.turismoinbra.it/

BUSCA

CANTÈ PER CONTÈ

Sabato 21 giugno, alle ore 21, nel chiostro dei Frati Cappuccini di Busca, si tiene la XIII rassegna corale “Giovanni Ribero – Canté per conté”. Ingresso gratuito. Info: https://coralevallemairacom.wordpress.com/

BUSCA

CASA DI FREDDY

Domenica 22 giugno, dalle 14 alle 18, presso la Casa di Freddy in via Morra San Giovanni 1, pomeriggio tra libri, racconti, laboratori per bambini e affettuosi amici a quattro zampe. Programma è ricco e pensato per grandi e piccoli: bancarelle di libri usati, presentazione del thriller ambientato a Cuneo “Concerto per un assassinio” con la presenza dei due autori, e un laboratorio creativo per bambini guidato dagli Elfi Lucyna e Silvano, che insegneranno a costruire il suggestivo “Bastone della Parola”. Info mgmorre@tiscali.it 338 11 86 048.

CANALE

STREET FOOD FESTIVAL

Sabato 21 e domenica 22 giugno si svolgerà lo “Street Food Festival” in piazza Italia, con musica rock, DJ set, birre artigianali e ospiti speciali.

CANALE

PARTITA PIÙ BELLA DEL MONDO

Domenica 22 giugno, alle ore 17, nel campo sportivo Malabaila, si affronteranno sei squadre di ragazzi guariti da tumori provenienti dai Centri di Oncoematologia pediatrica d’Italia nella “Partita più bella del mondo”. Dalle ore 10 si svolgerà il torneo dedicato ai ragazzi provenienti da ben sei ospedali italiani: Regina Margherita di Torino, Gaslini di Genova, Bambin Gesù di Roma, Santa Chiara di Pisa, Sant’Orsola di Bologna, Gaspare Rodolico di Catania.

Alle ore 15 il live talk “Vivere il presente” condotto dal noto scrittore torinese Luca Bianchini che dialogherà con Stefania Belmondo e alle ore 17 il via alla quinta edizione della “Partita più bella del mondo”, che vedrà in campo artisti, istituzioni, personaggi pubblici, musicisti ed ex calciatori.

CANOSIO - PREIT

Sabato 21 giugno, alle ore 20 presso rifugio Rifugio Lou Lindal, a Preit di Canosio, Cena e racconti dal Giappone con Asako Watanabe. Info: https://www.rifugioloulindal.com/

CARAGLIO

FIERA DI PRIMAVERA

Domenica 22 giugno dalle 9 alle 18 si recupera la “Fiera di Primavera” rimandata a causa del maltempo in aprile. 6a edizione della “Polenta Bastarda”, balli occitani, inaugurazione delle casette dei libri, bancarelle lungo via Roma e molto altro. Info: www.insiemepercaraglio.it

CASTELDELFINO - TORRETTE

OMAGGIO AL PITTORE MATTEO OLIVERO

Domenica 22 giugno, dalle ore 10, terza edizione de “La Toureto Festival”: pittori en plein air con esposizione e mercatino di creazioni artistiche e laboratori dedicati ai bambini. Alle 12 pranzo presso la tensostruttura. Previste, durante tutto l’arco della giornata musiche e danze tradizionali con Celeste Ruà e Davide Vergnano. Alle 18 conclusione con esposizione dei dipinti realizzati durante la giornata dai pittori itineranti. Info: 347 71 87 409 oppure sulle pagine social dell’associazione La Toureto.

CASTIGLIONE TINELLA

LA COLLINA SALE SEMPRE

Sabato 21 giugno alle ore 18, presso gli spazi di Artefora, verrà inaugurata la seconda edizione del festival di arte contemporanea “La collina sale sempre” realizzato dall’Associazione Artefora in partnership con l’associazione Radici Connesse. Le mostre e le installazioni saranno visitabili fino al 20 luglio, il sabato e la domenica dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19. Info@artefora.com

CELLE DI MACRA

PASSEGGIATE CULTURALI E CONCERTO

Sabato 21 giugno, in occasione della Festa Patronale di San Giovanni a Borgata Chiesa di Celle di Macra due passeggiate nella valle, una al mattino e una pomeridiana (partenze ore 10 e 14.30). Le passeggiate sono gratuite. Domenica 22 giugno, sempre in Borgata Chiesa, concerto dei "Lindal” Ingresso gratuito. Info: 348 18 69 45 ecomuseoavm.comunicazioni@gmail.com

CHERASCO

NOTTE BIANCA ASPETTANDO LA VUELTA

Sabato 21 giugno nel centro storico di Cherasco si svolgerà la Notte Bianca - Aspettando la Vuelta.

A partire dalle ore 19 nelle vie Vittorio Emanuele, Garibaldi, Cavour e in piazza del Comune si alterneranno dj set, cantanti dal vivo, giochi e negozi aperti. Info: www.turismoeventicherasco.it



CHERASCO

Domenica 22 giugno, con inizio alle ore 14.30 si svolgerà la Festa popolare nel Boschetto delle vie Galimberti e Matteotti di Cherasco, al fine di valorizzare un’ampia area verde della città. Alle ore 17.30, show di magia con Mago Pastiglia e il suo assistente Pioyo.



CHERASCO

ETERNE MEMORIE

Sabato 21 giugno, dalle 14 alle 19 e domenica 22 giugno dalle 11 alle 19, nella Chiesa di San Gregorio, visitabile la mostra fotografica: “Eterne memorie” dedicata all’arte cimiteriale. Info: https://www.comune.cherasco.cn.it/

CHIUSA PESIO

SOLSTIZIO D’ESTATE

Sabato 21 giugno si terrà un doppio appuntamento, con “Mettiamo in Moto l'Estate” a cura dell’Associazione Commercianti “Il Mirabello” e “Festa della Musica” a cura della Banda Musicale “G. Vallauri”. Tutti gli eventi saranno ad ingresso libero. Info: iatchiusapesio@visitcuneese.it



CHIUSA PESIO

Domenica 22 giugno, alle ore 10, nel Complesso Museale “Cav. G. Avena” e nel Palazzo Comunale di Chiusa di Pesio verrà inaugurata l’esposizione “Orme”, con oltre 80 opere dell’artista molisano Basso Sciarretta, a quasi vent’anni dalla sua scomparsa. Info: 0171/734990. iatchiusapesio@visitcuneese.it

CRISSOLO

SCALATE LEGGENDARIE

Sabato 21 giugno, ritrovo a Crissolo nei pressi della Sala delle Guide e con le strade chiuse ai veicoli a motore, gli appassionati di bicicletta tradizionale o elettrica potranno cimentarsi con la scalata al Pian del Re. La pendenza massima è del 12%, per un dislivello totale di 690 m su un tracciato di 9 km. La partecipazione è gratuita. Info: www.scalateleggendarie.it

DEMONTE

VISITE A PALAZZO BORELLI

Sabato 21 giugno alle 15.30 e domenica 22 giugno alle 10.30 e 15.30, visite guidate a Palazzo Borelli con ingresso gratuito per possessori abbonamento musei. Info: 328 20 32 182.

DIANO D’ALBA - MONTELUPO

SCAVALCAMONTAGNE

Sabato 21 giugno a Diano d’Alba con “Se mi Lanci non Vale” e domenica 22 giugno a Montelupo Albese con “Ricette e Sinfonie” prosegue la “Tournèe in Cammino” degli Scavalcamontagne, con musica e Teatro. Info: https://www.scavalcamontagne.com/

DOGLIANI

BRYORCHESTRA

Domenica 22 giugno alle 16.30 concerto della “Bryorchestra” in piazza Carlo Alberto.

DRONERO

DANDELION

Sabato 21 giugno, con orario 9-12.30, sarà visitabile presso l’Istituto di Studi di “Espaci Occitan”, in via Val Maira 189, la mostra “Dandelion: tempo di bourrée”.

ELVA

CHANTO ELVO

Domenica 22 giugno in programma “Chanto Elvo”, con l'aperitivo al Colle di San Giovanni seguito dal pranzo in piazza. Nel pomeriggio canti popolari con i gruppi (Il Piccolo Cantiere – J’Amis d’la Piola – Coro dei 2 Pais – J’Amis d’la Cansun) e il falcio dell’erba, “Garo dal daj”. Info: 379 17 89 427.

***

ENTRACQUE

ESCURSIONE AL LAGO

Domenica 22 giugno escursione con la Guida Parco Monica Dalmasso verso il Lago del Vei del Bouc, da San Giacomo di Entracque. Ritrovo alle ore 9 a San Giacomo di Entracque per un itinerario adatto a tutti, con buona abitudine all'attività fisica. Prenotazione obbligatoria.

Info: https://www.areeprotettealpimarittime.it/

FOSSANO

ANIME SALVE

Sabato 21 giugno alle ore 21, all'interno dell'Auditorium Calvino Paglieri di Fossano, omaggio a Fabrizio De André. Sul palco la formazione ANIME SALVE accompagnerà il pubblico in un viaggio attraverso i capolavori del grande cantautore. Info: https://fondazionefossanomusica.it/it



FOSSANO

ASTRID FREMIN

Fino a domenica 22 giugno la suggestiva chiesa di San Giovanni in Borgo Vecchio a Fossano ospita la mostra dell'artista francese Astrid Fremin. Orario: 16 - 19.30. Ingresso libero. Info: https://www.borgovecchiofossano.it/



GOVONE

PAESAGGI SENSIBILI

Sabato 21 e domenica 22 giugno, al Castello Reale, con orario 10-12.30 / 15-18, sarà visitabile la mostra “Paesaggi sensibili” dell’artista Giancarlo Ferraris.

GUARENE

NOTTE ROMANTICA

Sabato 21 giugno, serata magica nel suggestivo borgo di Guarene, uno dei Borghi più belli d'Italia. Info: 0141/600076 segreteria@guarene.it



GUARENE

LET’S TALK JUNIOR

Domenica 22 giugno, dalle 16 alle 18, a Palazzo Re Rebaudengo, nuovo appuntamento di Let’s Talk Junior, l’esperienza di visita guidata e laboratorio pensata per bambini e famiglie, a cura delle mediatrici culturali dell’arte della Fondazione Sandretto Re Rebaudengo. Info: 011/3797631 - 011 3797624 dip.educativo@fsrr.org.



LIMONE PIEMONTE

XC GIOVANISSIMI

Sabato 21 giugno alle 15, in Località Maneggio – Via S. Giovanni 35 torna a Limone Piemonte l’XC Giovanissimi, il Cross Country riservato alle categorie G1- G6, con giri su misura per ogni età. Info e iscrizioni: www.laviadelsale.com



LIMONE PIEMONTE

FINGERLIPS

Sabato 21 giugno sulla piazza del Municipio di Limone Piemonte alle ore 21.30, concerto anni '80 dei Fingerlips. Ingresso libero. Info: https://www.limoneturismo.it/

***

MARMORA

A-CROSS MAIRA

Sabato 21 giugno, prima dell'evento “Cross Alps - Alpi e Appennino si incontrano”, si terrà una passeggiata enogastronomica tra le borgate di Marmora. Ritrovo alle 13.30 presso la sala polivalente di Marmora/Canosio. Info: 379 17 89 427 info@vallemaira.org



MELLE

SUPERMELLE

Domenica 22 giugno alle 9.30 in piazza Biotta, ritrovo per la 20a edizione della passeggiata enogastronomica “Supermelle” con menu della Valle Varaita associato a piatti “ospiti”. Info: 0175/978031 - 338 84 78 525.



MONDOVÌ

FESTIVAL FUNAMBOLI

Sabato 21 giugno, alle ore 18 in Sala Ghislieri “La libertà di parola” con il conduttore e giornalista Giuseppe Cruciani. Info: https://www.festivalfunamboli.it/



MONDOVÌ

APERIMOSTRA

Sabato 21 giugno, alle ore 17, visita guidata tra arte e gusto nel cuore di Mondovì, a cura dell'Associazione Culturale NoSignal. Alle ore 18.30 aperitivo. Info: https://www.belocalpiemonte.it/



MONDOVÌ

ELIO

Sabato 21 giugno, in piazza d’Armi, spettacolo dell’istrionico Elio, fondatore degli Elio e le storie Tese, con uno show dal titolo “Quando un musicista ride”, per la regia di Giorgio Gallione. Info : https://movifestival.it/



MONDOVÌ

MERCATINO

Domenica 22 giugno, torna l'appuntamento nel rione Breo con antiquariato minore, vintage, modernariato, artigianato e creatività. Decine di espositori propongono oggetti d'altri tempi e da collezione. Info: https://www.casamalta.it/

MONTÀ

PRANZO IN VIGNA

Sabato 21 giugno si terrà il primo pranzo in vigna in un luogo simbolo del Roero, il Santuario dei Piloni. Dopo la visita guidata a un'azienda agricola del territorio, si passeggerà attraverso vigneti e campi per raggiungere il luogo del pranzo, una vigna di nebbiolo in prossimità del Santuario. Info:

https://www.francescamo.it/



MONTÀ

CORPI DI CRISTO E TREKKING/WORKSHOP FOTOGRAFICO

Sabato 21 e domenica 22 giugno sarà visitabile la mostra “Corpi di Cristo. Testimonianze scultoree tra Quattrocento e Settecento nel Piemonte meridionale”, presso la Confraternita di San Michele.

Sabato 21 giugno si terrà il Workshop fotografico gratuito, con trekking guidato sui Sentieri di Montà, organizzato dal Comune di Sommariva del Bosco in collaborazione con l'Ecomuseo delle Rocche del Roero. Ritrovo ore 9 presso Santuario dei Piloni.

Info: info@ecomuseodellerocche.it

MOIOLA

FESTA DELLA FIORITURA DEI CASTAGNI

Sabato 21 giugno, nella frazione Tetto Spa di Moiola, “Festa della Fioritura dei Castagni”. Info: https://www.vallestura.cn.it/



MOROZZO- RISERVA NATURALE CRAVA

GIORNATA INTERNAZIONALE DELLO YOGA

Sabato 21 giugno, presso la Riserva Naturale di Crava Morozzo, dalle 10.30 alle 12.30 si festeggia la Giornata internazionale dello Yoga, un'occasione per celebrare il benessere in natura e la qualità del movimento. Previste, inoltre, attività di intrattenimento per i bambini. Prenotazione obbligatoria. Info: https://www.cravamorozzo.areeprotettealpimarittime.it/

ORMEA

CORPUS DOMINI

Nel week end si terranno celebrazioni di tradizione, musica, cultura e spettacolo in occasione del Corpus Domini. Info: protocollo@comune.ormea.cn.it

PIETRAPORZIO

QUI SOTTO - FIABA SOCIETALE

Domenica 22 giugno, a Pontebernardo presso l'Ecomuseo della pastorizia, alle ore 16, andrà in scena lo spettacolo finale "Qui sotto - Fiaba Societale" de "Le Labò Teatro". Info: https://www.montagnafutura.com/

PIANFEI

SAGRA DEL GRANO

Domenica 22 giugno, dalle ore 9.30 prenderà il via la “Sagra del Grano” con mercatini, laboratori, transumanza e, drink&street food. Nel pomeriggio la “Radunà”, il passaggio della mandria con campanacci. Info: 366 87 19 215.



RACCONIGI

TROVAROBE

Domenica 22 giugno dalle ore 7.30 alle ore 18 le suggestive vie del centro storico di Racconigi ospitano il "Trovarobe”, grande mercatino dell'antiquariato, del collezionismo e modernariato. Info: 3920811406



REVELLO

CONCERTO JAZZ

Sabato 21 giugno, alle ore 21, presso le Officine Giletta di Revello si terrà il concerto jazz di Luigi Martinale Quartet con Stefano Cocco Cantini e l'Orchestra da Camera del Conservatorio "Ghedini" di Cuneo. Ingresso libero. Info: https://www.jazzvisions.it/it/

RITTANA

IMAGES DE FEMMES

Nel week end visitabile la mostra "Images de femmes – Omaggio a Bernard Damiano", presso il Centro Incontri del Comune di Rittana, in Piazza Galimberti 7. Ingresso libero. Sabato e domenica orario dalle 15.30 alle 19. Info: www.grandarte.it



ROBILANTE

FESTA DEL SOLSTIZIO

Sabato 21 giugno, dalle ore 18, presso il campo sportivo, si festeggia l'arrivo del Solstizio d'Estate con aperitivo, paella e musica sotto le stelle. Info. 0171/789 242 (Prenotazione paella).

ROCCABRUNA

SOLSTIZIO SUL ROCCERÈ

Sabato 21 e domenica 22 giugno lungo programma a partire dalle ore 15 in coincidenza con il solstizio estivo, con contemplazione dell’alba al colle della Chabra dove verrà allestito il campo tende per la notte. A Sant’Anna di Roccabruna, ore 13.30 di domenica 22 giugno, partenza camminata musicale fino al Roccerè, guidata dai Superbandia e Sergio Berardo, con polentata finale al ritorno. Info: 347 23 58 797 - associazioneroccere@gmail.com



ROCCAFORTE MONDOVÌ

GRAZIELLE IN FUGA

Sabato 21 giugno torna “Grazielle in fuga”, la corsa goliardica e non competitiva su bici monomarcia da Roccaforte Mondovì a Prea. Il percorso è lungo 6 km. Il ritrovo è alle ore 15 presso il PalaEllero in piazza ANA, con partenza alle 15.30 verso Prea. Al termine della corsa, la serata prosegue con un DJ set dei FTCF. Info: 339 75 58 866.



RODDI

VINTAGE 70S COLLECTION

Sabato 21 e domenica 22 giugno con orario continuato dalle 10 alle 19 visitabile presso il Castello di Roddi, la 32ª Esposizione del Maestro Francesco Paula Palumbo dal titolo: "Vintage 70s collection by Francesco Paula Palumbo at Roddi Castle".



ROSSANA

FESTA PARTIGIANA

Domenica 22 giugno, dalle ore 10.30, si svolgerà la 21a edizione della Festa partigiana del Codirosso, in ricordo di Isacco Levi comandante partigiano. Alle ore 12.30 pic- nic collettivo nel prato adiacente Palazzo Garro. Info: www.ecomuseoresistenzacodirosso.com

SAMPEYRE

GIUGNO A SAMPEYRE

Domenica 22 giugno per la Giornata Internazionale del Merletto, con l’Associazione Pouiéntes d'Oc, presso il Museo Storico Etnografico, sarà possibile vedere le merlettaie al lavoro e le loro opere. Ore 10-12.30/15.30-19. Alle ore 17 Balén e Fazén Festo, B.ta Rossi, momenti di musica tradizionale con liberi suonatori e Lu Cunvent di Rore alla scoperta delle borgate poco conosciute di Sampeyre. Info: 329 31 77 579.



SANTO STEFANO ROERO

SAGRA DEL ROERO

Sabato 21 e domenica 22 giugno si svolgerà la 56a edizione della Sagra del Roero, con concerti, spettacoli teatrali, street food e molto altro. Info: 334 11 85 762.

SALUZZO

STORIE DESTATE

Sabato 21 giugno, alle ore 21.30, nel Teatro del Marchesato spettacolo “2.24. Dueeventiquattro”, messa in scena a cura della compagnia saluzzese Primoatto in collaborazione con la compagnia fossanese La corte dei folli. Info: 333 69 79 063 teatro.marchesato@mail.com



SALUZZO

C’È FERMENTO

Nel week end continua la 15ª edizione del “Salone della birra artigianale di qualità”, che quest’anno dà appuntamento ai piedi del Monviso, nei cortili de Il Quartiere in piazza Montebello. Info: https://cefermento.it/



SALUZZO

OCCIT’AMO FESTIVAL

Sabato 21 giugno, alle ore 21, l’Ala di Ferro di piazza Cavour a Saluzzo, ospiterà, nell’ambito di Occit’amo Festival, il concerto di oltre cento musicisti che formeranno per l’occasione la Grande Orchestra Occitana, dando il via ai festeggiamenti di Sant Joan, tradizionale festa del solstizio d’estate. Info: occitamo.it.

SERRALUNGA D’ALBA

SERRALUNGA WINE NIGHT

Sabato 21 giugno, si svolgerà la 3a edizione di Serralunga Wine Night, evento che unisce la suggestione del castello medievale, il fascino delle Langhe e il piacere di una degustazione. Info: https://www.castellodiserralunga.it/news-eventi/



SOMMARIVA DEL BOSCO

CONTROTEMPO SUMMER EDITION

Sabato 21 giugno, presso il piazzale delle scuole, Festival musicale “Controtempo Summer Edition”, per rivivere l'emozione degli anni 70-80-90 con i veri interpreti dell'epoca fra cui Viola Valentino - The Twins - Johnson Righeira. Info: https://area30.it/



VALDIERI

35 ANNI DI VALDERIA

Sabato 21 e domenica 22 giugno due giornate alla scoperta del Giardino Botanico Valderia a Terme di Valdieri per festeggiare i suoi 35 anni. Info: https://www.montagnedelmare.it/



VERDUNO

CASTELLI IN VERDE

Sabato 21 e domenica 22 giugno va in scena Castelli in Verde, nuovo capitolo della rassegna Tutti i colori della cultura, organizzata nell’ambito del trentennale di Castelli Aperti, picnic nel parco, laboratorio per bambini e molto altro. Info: www.castelliaperti.it.



VERNANTE

MOSTRA: IL LUPO E NOI

Nel week end visitabile nei locali e negli orari dell’ufficio turistico, la mostra fotografica dei fotografi André Roveyaz e Francesco Guffanti. L'esposizione, dopo essere stata presentata a maggio 2024 al Muse di Trento in occasione dell'evento di chiusura del progetto LIFE WolfAlps EU e, dal 7 giugno al 20 luglio, farà tappa a Vernante. Ingresso libero. Info: 0171/976800.



VIGNOLO

FESTA DI SAN GIOVANNI BATTISTA

Sabato 21 e domenica 22 giugno proseguono i festeggiamenti del santo patrono, con la “10 ore di sport”, street food, celebrazioni religiose, gara alle bocce e giochi per i più piccoli. Inaugurazione del nuovo refettorio scolastico dopo la messa domenicale. Info: 320 44 47 739.



VILLAFALLETTO

FESTA DI SAN LUIGI E FANFARA

Sabato 21 giugno proseguono i festeggiamenti di San Luigi, con cena, grigliata mista e DJ set dalle ore 20. Domenica 22 giugno alle ore 11 S. Messa solenne con processione, presente la banda musicale “Conte Corrado Falletti”, mostra “Art en ciel” nel Parco del Maira e alle 19 esibizione della Fanfara della Brigata Alpina Taurinense. A seguire cena, spettacolo “Vieni va!” dei Tre Lilu e orchestra “Marco e Alice”. Info: 348 72 51 725.

VILLAR SAN COSTANZO

CICIU FESTIVAL

Nel week end proseguono gli eventi di “Ciciufestival”, tre giorni di sport, musica di ogni genere, scoperta del territorio e dei monumenti, laboratori, campeggio all’aperto. Domenica 22 giugno, dalle ore 14.30 alle 17.30, in occasione del Ciciufestival, il Santuario di San Costanzo al Monte di Villar San Costanzo apre per una visita guidata in compagnia dei Volontari per l'Arte. Info: https://provillar.it/ciciufestival