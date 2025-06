Il Lions Club Carrù-Dogliani chiude l’anno con il passaggio di consegne

È stato un momento di sintesi, riconoscimento e passaggio il meeting conclusivo del Lions Club Carrù-Dogliani, che si è tenuto giovedì 19 giugno presso il ristorante Biancospino di Bossolasco, a chiusura dell’anno lionistico 2024/2025.

La serata ha segnato ufficialmente il passaggio di presidenza da Romana Gaiero a Giulio Marini, nuovo presidente del Club per il 2025/2026.

Nel suo discorso finale, Romana Gaiero ha ripercorso l’attività svolta durante l’anno, sottolineando il valore dell’impegno condiviso e dei progetti portati a termine: “Durante l'anno si è svolta un'intensa attività e per questo ringrazio chi con me ha condiviso la realizzazione dei service che hanno avuto tutti buoni risultati: dalla collaborazione con gli istituti scolastici del territorio e delle scuole professionali di formazione, con la consegna di borse di studio agli allievi meritevoli, lo zaino sospeso, il poster per la pace, la festa del tricolore, il libro d'argento con la consegna volumi a strutture residenziali per anziani, biblioteche civiche e centri di assistenza disabili operanti sul territorio, la raccolta degli occhiali usati, lo screening di prevenzione per il glaucoma effettuato nell'ambito dello svolgimento della Fiera della ciliegia, domenica scorsa a Dogliani.”

Un’attività ricca e articolata, capace di mantenere vivo il legame con il territorio anche attraverso collaborazioni interclub: “Nonostante tutto, ho fatto sì che il Lions ascoltasse i bisogni del territorio, trasformandoli in azioni concrete non solo come Lions Club Carrù-Dogliani, ma anche in collaborazione con altri Club”, ha aggiunto la presidente uscente.

Tra gli impegni ricordati anche quello assunto in favore dell’Oasi Crava Morozzo, per la quale il club ha accantonato una somma da destinare a un progetto condiviso con gli altri club della zona. “Chiedo a Giulio Marini, al quale auguro una buona attività di presidenza, di dare seguito nella sua realizzazione”, ha concluso Gaiero.