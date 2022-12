Cuneo: al Rondò dei Talenti due interessanti iniziative legate al Natale

Per festeggiare il primo Natale al Rondò dei Talenti, la Fondazione CRC organizza due iniziative speciali che mettono al centro il tema del Talento.

È online sul sito https://rondodeitalenti.it/ il concorso intitolato “ALLA RICERCA DEGLI AIUTANTI DI BABBO NATALE”.

Ognuno di noi ha almeno cinque talenti da mettere a disposizione di Babbo Natale per rendere il mondo migliore: il concorso è rivolto a bambini, ragazzi, studenti, insegnanti, genitori, nonni, zii, amici che vogliano contribuire a creare la magia del Natale.

Per partecipare, basterà descrivere − attraverso un racconto, una frase, una poesia, una lettera, un disegno, una foto e/o un video − il talento che si mette a disposizione, compilando entro il 16 dicembre il form disponibile alla pagina https://rondodeitalenti.it/allaricerca-degli-aiutanti-di-babbo-natale/.

I primi 200 classificati potranno ritirare un pacco dono a tema talento, a partire dal 20 dicembre presso il Rondò dei Talenti.

Venerdì 23 dicembre, alle ore 16,30, la Fondazione CRC organizza presso il Rondò dei Talenti il laboratorio “Il talento di Babbo Natale”, dedicato ai bambini dai 4 ai 9 anni e alle loro famiglie: grazie a una storia magica i partecipanti potranno scoprire che cos’è il talento, quali sono i talenti di Babbo Natale e soprattutto quali sono le sette qualità che i bambini hanno e che gli adulti non dovrebbero perdere mentre crescono.

Un pomeriggio per vivere la magia del Natale che si concluderà con una festa di luci e stelle e con una cioccolata calda per tutti i partecipanti. Il laboratorio, della durata di un’ora e mezza, è gratuito: iscrizioni al link https://www.eventbrite.it/e/biglietti-laboratorio-il-talento-di-babbo-natale-482485175147.

Inoltre, durante tutto il periodo natalizio, sarà possibile passare dal Rondò dei Talenti e contribuire ad abbellire l’Albero dei sogni: ognuno potrà indicare il sogno che vuole mettere a disposizione della comunità, scrivendolo o illustrandolo su una delle stelle che saranno messe a disposizione di tutti.

“Le feste di Natale sono un’occasione preziosa per far conoscere il Rondò dei Talenti a un pubblico più ampio e per confermare la sua mission: lavorare insieme alla comunità per far scoprire a bambini e ragazzi quanto di bello c’è in loro, affinché questi talenti possano crescere e diventare patrimonio condiviso per costruire insieme il nostro futuro", commenta il presidente della Fondazione CRC, Ezio Raviola.

Invitiamo tutti a partecipare al concorso e al laboratorio e a venire a scoprire il