Guarene Musica al via il 5 luglio con il concerto scomposto del Venus Quartet a Palazzo Re Rebaudengo

È tutto pronto per l’undicesima edizione di Guarene Musica - Roero Music Fest, il primo storico festival che ha portato sin dal 2014 la musica jazz e contemporanea nel Roero.

Il cartellone si apre con il concerto scomposto del Venus Quartet in programma per sabato 5 luglio alle 18.30 a Palazzo Re Rebaudengo. Il quartetto formato da Valentina Digiampaolo e Diletta Leone al violino, Liliana Mitulescu alla viola e Lucia Mameli al violoncello presenterà un programma a cavallo fra musica contemporanea e moderna con originali arrangiamenti studiati per accompagnare le tre mostre M.U.E. Anime sradicate di Andrea Di Lorenzo e Byron Gago a cura di Kittima Chareeprasit, e Hai mai visto due animali che si scontrano? / Have You Ever Seen Two Animals Fighting? di Valentina Furian, a cura di Yueh-Ning Lee, e Deltitnu di Montecristo Project, a cura di Ursula Pokorny, che concludono la 19^ edizione del Young Curators Residency Programme coordinato da Michele Bertolino.

Guarene Musica - Roero Music Fest prosegue sabato 2 agosto alle 21 in piazza della SS. Annunziata con il concerto Space Music. Jazz, soul, canzone e altre avventure di Alessio Pamovio al pianoforte e Filippo Cosentino alla chitarra.

“Guarene Musica è un appuntamento che ogni anno rinnova il legame profondo tra il nostro territorio e la musica contemporanea, grazie a un dialogo costante tra arte, cultura e sperimentazione - commenta Elena Ciarli, consigliera delegata alla Cultura del Comune di Guarene -. Con la direzione artistica e alla produzione del Dragonfly Music Studio, anche quest'anno si rinnova la collaborazione con la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo aprendo l’edizione 2025 all’interno di Palazzo Re Rebaudengo, in dialogo con due mostre di grande intensità visiva e concettuale, è un’occasione unica per vivere un’esperienza culturale immersiva e trasversale. Siamo orgogliosi di sostenere il festival ormai alla undicesima edizione, che porta a Guarene ogni anno artisti di qualità e progetti innovativi, rendendo la nostra comunità un punto di riferimento per la musica jazz e contemporanea nel Roero”.

Tutto a ingresso libero.

Il festival Guarene Musica - Roero Music Fest è organizzato e prodotto dal Dragonfly Music Studio di Alba con la direzione artistica di Filippo Cosentino, con il supporto di Comune di Guarene, Fondazione Sandretto Re Rebaudengo e Fondazione CRC.

In caso di maltempo i concerti saranno allestiti all’interno della chiesa della SS. Annunziata. Parcheggio consigliato: piazza Pantalera, viale Mazzini, via Divisione Alpina.