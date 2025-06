Stop ai Tir sulla 28, il prefetto di Imperia: “Adolfo disponibile al confronto”

Si è tenuta nella mattinata di lunedì 23 giugno, la videoconferenza voluta dal prefetto di Imperia Valerio Massimo Romeo, per fare il punto sull’ordinanza emessa dal sindaco di Pornassio Vittorio Adolfo che, da una settimana, vieta il transito dei mezzi pesanti sulla Statale 28 in tre tratti del comune. Hanno partecipato i presidenti delle Province di Imperia e Cuneo, Claudio Scajola e Luca Robaldo.

Assente, come già annunciato da lui stesso nei giorni scorsi, il sindaco, Adolfo, convitato di pietra di un confronto che riguarda direttamente il territorio da lui amministrato.

Tuttavia, a margine del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblic a, il prefetto Romeo ha riferito di una apertura: “Il sindaco Adolfo ha dato la sua disponibilità per un incontro separato e per valutare insieme la situazione”.

Una novità significativa, che potrebbe riaprire il dialogo istituzionale su una decisione che, se da un lato ha raccolto consensi per motivi di sicurezza, dall’altro ha generato forti preoccupazioni tra le categorie economiche per le ricadute sulla viabilità e sul trasporto merci.

Adolfo, pur non partecipando alla riunione odierna, nei giorni scorsi ribadito la sua posizione: “Il divieto resta, è necessario per garantire la sicurezza dei miei concittadini”.

Nel frattempo, sono state firmate ordinanze di deroga relative al passaggio di merci deperibili tra le province di Imperia e Cuneo.