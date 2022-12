Domenica 18 dicembre torna il “Natale di Solidarietà" della Boves Run

Domenica 18 dicembre torna a Boves il “Natale di Solidarietà. Insieme uniti per Gabriele”, V Memorial Nathalie Pochard . Un evento sportivo che prevede la corsa e la camminata podistica non competitiva e benefica a cura dell’Asd Boves Run di Marco Dalmasso.

Il ritrovo sarà in piazza Mottini alle ore 10, da dove prenderà il via la camminata, mentre la corsa inizierà nel medesimo luogo alle ore 10.30.

Il percorso è il consueto giro di circa 6,5 km con passaggio a Fontanelle, salita del Pasturone, Sant’Antonio e discesa in via Rana per tornare nel concentrico.

“Con questa iniziativa - spiega Marco Dalmasso, presidente della Boves Run – vogliamo contribuire all’acquisto di una carrozzina elettrica che lo aiuterà ad essere sempre più autonomo. Per questo vi invitiamo allora a partecipare in massa alla nostra storica manifestazione, grazie alla quale abbiamo avuto modo di dare il nostro aiuto a chi ogni giorno testimonia, attraverso la vita, l’importanza dell’impegno e della fatica. Boves Run sin dalla prima edizione di questa manifestazione, cerca di sostenere chi si adopera per aiutare coloro che si trovano in situazione di disagio o difficoltà. Questo ritrovo è anche l’occasione per scambiarci gli auguri di Natale continuare a ricordare il sorriso e l’amicizia della nostra Nathalie”.