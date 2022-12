Il Museo Diocesano di Cuneo apre lo “shop” MADE IN MUSEO

In occasione dei festeggiamenti per i primi 10 anni di apertura e attività del Museo Diocesano San Sebastiano di Cuneo, situato in Contrada Mondovì, a settembre scorso è stata lanciata “MADE IN MUSEO”, una singolare call destinata ad artisti, artigiani e creativi cuneesi e non, per creare qualcosa di speciale che possa portare fuori dalla sua sede un po’ della bellezza conservata nelle sale del Museo.

Tra coloro che hanno presentato idee originali e inedite di oggetti ispirati alle opere del Museo Diocesano sono state selezionate cinque proposte, quelle di Loredana Bertolotto (Creando si cresce), Lucrezia Caporusso (Gioie di creta), Patrizia De Angelis (Dea Crea), Nicoletta Giuliano (Nicouture) insieme a Vanessa Sciarabba (Scivà) e Simona Iorio (afishonacloud).

Gli oggetti realizzati sono borse in tessuto decorate a mano con tempere e pennarelli da stoffa, cuori decorativi in ceramica, cuori unici in tessuto, quaderni rilegati a mano, quadernetti, segnalibri e spille stampati con la tecnica della cianotipia. Le artiste si sono ispirate nelle forme e nei colori agli ex voto in metallo a forma di cuore e di altre parti anatomiche conservati nel Museo, alle figure dei confratelli “incappucciati”, agli scapolari esposti, all’iconografia legata ai pellegrinaggi e ad alcuni motivi floreali riprodotti sulle ricche stoffe di cui si trova più di un esempio in Museo.

Perché non regalare o regalarvi per questo Natale un oggetto unico e inimitabile e insieme contribuire ad una nobile causa? A partire da venerdì 9 dicembre potrete trovare tutti gli oggetti presso la biglietteria del Museo Diocesano e potrete “acquistarli” su donazione libera (per ogni oggetto è indicata la donazione minima richiesta): le offerte ricevute saranno utilizzate per rendere gli spazi del Museo sempre più accessibili e inclusivi per tutti, in particolare alle famiglie con bambini e agli anziani, contribuendo a completare l’attrezzatura della “saletta famiglie” e dotando il Museo di alcuni strumenti, come carrozzine e sedute pieghevoli, che possano facilitare la visita a persone con mobilità limitata.

La biglietteria del Museo è aperta negli orari di apertura del Museo (venerdì 14-18, sabato e domenica 10-13 e 14-18. La biglietteria chiude un’ora prima) e in concomitanza con gli eventi di “Natale al Museo 2022”: i laboratori didattici per bambini il sabato pomeriggio, le letture animate per famiglie la domenica pomeriggio e i concerti del festival Modulazioni il venerdì sera.