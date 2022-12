Successo a Ceva per "Giocando con la Croce Bianca"

Un successo annunciato quello del ritorno a Ceva di "Giocando con la Croce Bianca".

Lo scorso sabato 3 dicembre bambini e ragazzi, dalla prima elementare alla terza media, hanno potuto diventare soccorritori per un giorno e utilizzare presidi di soccorso veri, in un percorso tra diverse postazioni.

La manifestazione, generalmente ospitata in via Marenco, ha dovuto essere spostata, causa maltempo, ma la Croce Bianca non si è fatta scoraggiare.

Per ovviare ai primi fiocchi di dicembre, la Croce Bianca ha sfoderato infatti un piano B e realizzando la seconda edizione dell'evento nella palestra delle scuole medie, con buon afflusso di bambini.