Valli del Monviso, fermi gli impianti di risalita di Crissolo

Com’era prevedibile, è andata deserta la gara a Crissolo per la gestione degli impianti di risalita del Granero e di Ghincia Pastur.

Ai pedi del Monviso, nonostante non sia molta la neve, s’inaugura dunque senza la stazione di Crissolo, la stagione turistica invernale 2022/2023.

Ci si dovrà accontentare del tapis roulant di Pian della Regina, dove c’è la Baita della Polenta.

Piste aperte invece a Pian Munè, dove una stazione “green” con campo scuola dotato di tapis roulant, piste per lo sci alpino e lo snowboard, offre varie opportunità di itinerari sulla neve per ciaspolate e camminate con gli amici a quattro zampe e tanti eventi sulla neve.



Anche a Montoso, nella vicina valle dell’Infernotto, sono aperti gli impianti di Rucas con piste per lo sci, per il bob, snow tubing, proposte per ciaspolate e merende allo snow bar, possibilità di noleggio attrezzatura e scuola di sci.