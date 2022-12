'Granda lavoro', ottimo riscontro per l'open day 2022

Sono stati numerosi i partecipanti, martedì 6 dicembre, all'Open Day organizzato da Granda Lavoro, l'agenzia di servizi al lavoro attiva ad Alba, Bra, Cuneo e Savigliano presso le rispettive sedi Ascom.



Oltre 180 aspiranti lavoratori si sono iscritti nelle quattro sedi, sono stati accolti da addetti esperti, hanno sostenuto i colloqui ed hanno ricevuto una consulenza personalizzata sulla stesura del curriculum vitae e su come affrontare un colloquio di lavoro. Hanno anche partecipato oltre 120 studenti delle classi quinte di istituti tecnico-professionali particolarmente interessati ad uno sbocco lavorativo post diploma.



I candidati intervenuti sono stati coinvolti in laboratori di approfondimento che si sono svolti sia al mattino che al pomeriggio, con l'intervento dei Centri per l'Impiego, per presentare loro le esigenze del mercato del lavoro, i servizi attivi per i disoccupati, le principali figure lavorative ricercate dalle imprese in questo momento storico.



Ancora una volta, dal proficuo confronto che si genera in questa giornata, emerge come tutte le figure da inserire negli organici aziendali debbano essere qualificate e desiderose di crescere, attraverso una opportuna formazione, che sia in grado di prepararle e migliorarle, sviluppandone le potenzialità per incontrare l'offerta di lavoro su un mercato sempre più esigente.



«Le sedi territoriali dell'Agenzia – afferma Luca Chiappella, presidente di Confcommercio-Imprese per l’Italia-della provincia di Cuneo e presidente di Granda Lavoro – sono sempre a disposizione di tutti coloro che cercano un'occupazione e delle imprese che necessitano di personale. Presso i nostri uffici è possibile confrontarsi con esperti che sono in grado di identificare i profili più adatti fra gli aspiranti lavoratori per coprire le varie posizioni aperte presso le aziende in cerca di collaboratori».



«Ancora una volta si è dimostrata l'efficacia dell'Open Day – spiega Silvia Anselmo, vice presidente di Granda Lavoro e vice direttore dell'Associazione Commercianti Albesi - , che costituisce un momento di reclutamento molto interessante, nel cui contesto si trasmettono ai partecipanti anche molte preziose informazioni sul mondo del lavoro e su come approcciarsi alla ricerca attiva».



Si ricorda che l'Agenzia Granda Lavoro rappresenta una piattaforma affidabile ed efficace sulla quale caricare la propria ricerca di impiego, offre alle imprese un servizio qualificato di ricerca e selezione del personale, generando un matching tra domanda e offerta mediato dall'accurato screening del team incaricato. Attualmente nella banca dati del sito www.grandalavoro.it sono presenti 5.175 iscritti.