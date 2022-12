L’associazione Donne per la Granda a Fossano con l’europarlamentare Gianna Gancia

Un piccolo passo per la donna, un grande passo in avanti verso la parità di genere. L’associazione Donne per la Granda, guidata dalla presidente Giovanna Tealdi, si è data appuntamento a Fossano per un incontro con l’europarlamentare Gianna Gancia.

Il convegno di sabato 3 dicembre al ristorante Regis ha rappresentato una delle tante e importanti testimonianze dell’impegno del sodalizio, attraverso il dialogo ed il contributo d’idee.

Tra i temi all’ordine del giorno, quello attualissimo della parità di genere, perché in un’epoca in cui si parla molto del rispetto della donna ci sono ancora troppe situazioni che suscitano un fastidio urticante, quasi come le unghie su una lavagna. Come intervenire? Occorre impegnarsi ad investire nella formazione e nella conoscenza, solo così è possibile una reale parificazione delle opportunità.

Una particolare attenzione è stata, altresì, rivolta ad un’indagine che ha evidenziato come il livello di stress nella popolazione abbia raggiunto numeri preoccupanti. La colpa è della pandemia da Covid-19 che ha causato un aumento dei disturbi d’ansia e depressione in tutto il mondo, soprattutto nelle donne. Da qui l’urgenza di trovare soluzioni che diano risposte adeguate in termini di aiuto psicologico, perché nessuno si senta solo nel proprio dramma esistenziale.

In ultima analisi, uno sguardo rivolto alle giovani generazioni da intercettare e coinvolgere nello spirito di appartenenza all’UE, anche attraverso viaggi di formazione che portino a conoscere meglio le istituzioni europee e farne preziosa occasione per orientarsi al futuro.