Finisce con il terzo posto assoluto l'avventura dell'albese Linda a X Factor 2022

Termina al terzo posto l'avventura di Linda ad X Factor 2022. La giovane 19enne albese non è riuscita a salire sul gradino più alto del podio della gara canora, ma ha comunque ottenuto l'apprezzamento della critica e soprattutto ha messo le basi per quella che si prospetta una importante carriera.

Ma riviviamo la sua avventura a X Factor.

La sua avventura era partita con l’incredibile esibizione della cover del brano “Coraline” dei Maneskin, che aveva esaltato i giudici della trasmissione. Primo fra tutti quello che in seguito diventerà il suo mentore, il rapper Fedez, ma anche gli altri giurati Rkomi, Ambra e Dargen.

Da quel giorno l’avventura di Linda prosegue successo dopo successo. L’accesso al Bootcamp se lo merita con un’esibizione al pianoforte di “Rootless Tree” di Damien Rice, poi la svolta.

La 19enne albese affronta il palco per la prima volta senza pianoforte, proponendo nella terza puntata una riuscita cover di “Skinny Love” di Bon Iver. Una prova riuscitissima, che le vale una nuova standing ovation da parte del pubblico e l’accesso diretto alla fase successiva della sfida canora.

Per il secondo live, nella serata a tema MTV Generation, Linda si esibisce proponendo il brano “Chasing cars”, pezzo di punta degli irlandesi Snow Patrol e “spacca” letteralmente il palco, ottenendo l’ennesima standing ovation.

Difficilissimo, invece, il brano assegnatole dal suo giudice per la terza esibizione dal vivo, “Still Don’t Know My Name” di Labirinth, che si rivela invece una scelta azzeccata da parte di Fedez. La canzone esalta le indubbie doti della giovanissima artista cuneese: "Con questa esibizione ti sei liberata", commenta lo stesso Fedez al termine del pezzo.

La gara continua a farsi sempre più serrata entrando nel suo vivo con il quarto Live, ma Linda ormai appare sempre più sicura di se stessa ed anche in quell’occasione esalta pubblico e giudici.

La giovane cantante di Alba riesce a superare il turno dribblando uno scoglio difficile quanto stimolante: presentare un proprio brano inedito, massima espressione di un artista.

Aggredisce il palco con il brano "Fiori sui balconi", al termine del quale i quattro giudici hanno tutti commenti positivi per la sua esibizione. In particolare il rapper Dargen D’Amico, che ne esalta le doti: “Ha 19 anni, ma si vede che questo è il suo mestiere. Solo complimenti". Poi, rivolgendosi direttamente a Linda: "E per di più sei anche di Alba!".

E si arriva al quinto Live, che assegnerà il lasciapassare verso la semifinale di XFactor a 5 concorrenti. La serata prevede due manche: dopo aver superato la prima manche, la 19enne albese torna sul palco con il brano “Running Up That Hill” di Kate Bush, ma qualcosa va storto.

Appena inizia a cantare si capisce che qualcosa non funziona: la sua voce è distorta, in altri momenti sfumata. Dopo un paio di minuti interviene la presentatrice, Francesca Michelin, chiedendo alla regia d’interrompere l’esibizione per i problemi tecnici.

Sul palco serpeggia il nervosismo, mentre il giudice Fedez continua a ripetere a Linda di stare calma, che non è colpa sua. La regia della trasmissione sistema l'audio e Linda può ripetere la sua performance. Ed è un successo: per lei si spalancano le porte della semifinale di XFactor 2022.

A contendersi un posto per la finale sono rimasti Beatrice Quinta, Omini, Santi Francesi, Tropea e la nostra Linda.

Anche in questo caso la serata prevede due manche, al termine delle quali i voti ottenuti nelle singole esibizioni saranno sommati.

Linda debutta duettando con Federico dei Tiromancino nel brano “Per me è importante”, forse la più bella canzone di tutte quelle presentate durante la serata. Tanto bella quanto difficile: Linda è emozionata, inizia in modo più contratto del solito e con qualche incertezza nella voce. Poi si scioglie, entra in sintonia con Federico e porta a termine una performance convincente.

Per la seconda manche la giovane cantante di Alba sale invece sul palco presentando la cover di “Waves” di Dean Lewis, un brano decisamente più consono al suo stile. E spacca. Veramente da brividi il crescendo di emozioni che sa regalare al pubblico in sala, che alla fine salutato la sua esibizione ancora una volta tutto in piedi. E per Linda il sogno diventa realt° è in Finale.

Finale che si svolge nell'incredibile arena del Forum di Assago, un palcoscenico che ogni artista spera di raggiungere nella sua carriera.

La gara si solge su tre manche: nella prima i cantanti duettano con la conduttrice Francesca Michieln, nella seconda presentano il loro best off, mentre nell'ultima ripropongono l'inedito che li ha fatti conoscere al pubblico di XFactor 2022.

Linda si esibisce cantando con la Michielin un grande successo di Hozier, la famosissima "Take me to church". Le due s'intendono a perfezione e ne esce un'altra esibizione da brividi della giovanissima albese, anche se il pubblico da casa la piazza tra le due esibizioni meno gradite di questa manche insieme con i Tropea.

Linda non si perde d'animo e torna sul palco del Forum per la seconda manche più agguerrita che mai. Nel momento Best off ripropone i tre brani con i quali ha ottenuto i maggiori consensi nel suo percorso di XFactor, da Coraline” dei Maneskin a “Skinny Love” di Bon Iver, per concludere con la strepitosa “Still Don’t Know My Name” di Labirinth.

Ed è un successone. La votazione parziale assegna a Linda una delle due milgiori posizioni di questa manche.

Tutto si decide quindi con la terza ed ultima manche, nella quale l'albese ripropone il suo brano inedito "Fiori sui balconi". E qui si vede la vera Linda: libera da ogni tensione, una ragazza che prima di tutto si diverte. E piace. "Credo che l'inedito di Linda sia molto bello, e che avrà il successo che merita", il commento di Fedez.