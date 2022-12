Big Eyes, Vechain ed Ethereum Classic: opzioni di acquisto di criptovalute prima della fine dell'anno

Quando mancano poche settimane alla fine dell'anno, gli investitori in criptovalute sperano di fare gli ultimi acquisti nella speranza di ottenere dei profitti. L'ottimismo per il nuovo anno è alto, anche se non c'è alcuna certezza che possa essere un anno toro.

Ciononostante, alcuni asset crittografici potrebbero subire aumenti di prezzo e gli appassionati di criptovalute sperano di poterne approfittare per migliorare i propri portafogli. Big Eyes (BIG) , VeChain (VET) ed Ethereum Classic (ETC) sono criptovalute con un'alta tendenza a subire aumenti di prezzo, e dovreste prenderle in considerazione ora.

Token VeChain (VET): la piattaforma decentralizzata

La blockchain VeChain è una piattaforma decentralizzata che aiuta le aziende a scalare e migliorare le catene di fornitura. La rete VeChain supporta la creazione di applicazioni decentralizzate (dApp), fornendo agli sviluppatori gli strumenti necessari. I nuovi progetti possono anche sfruttare VeChain per organizzare ICO.

VeChain utilizza il consenso proof-of-authority, che aiuta a mantenere la piattaforma efficiente e sicura, assicurando al contempo che rimanga vantaggiosa per gli utenti. Si tratta di una piattaforma a doppio token, e ciascuno dei suoi token svolge funzioni diverse. Il gettone VeChain (VET) è responsabile del trasferimento di valore nell'ecosistema. Viene utilizzato per pagare le transazioni e può essere un asset crittografico per immagazzinare valore.

Il token VeChain (VET) ha una capitalizzazione di mercato di oltre un miliardo di dollari e sta gradualmente aumentando la sua importanza. I possessori del token, al suo minimo storico nel 2020, hanno potuto godere di profitti tangibili e l'anno prossimo potrebbe essere lo stesso. Il crollo del prezzo del token VeChain (VET) lo rende un asset crittografico a basso costo, e dovreste considerare di acquistarlo ora.

Ethereum Classic (ETC): la biforcazione della blockchain originale di Ethereum

Ethereum Classic è un fork della blockchain originale di Ethereum. Sebbene non sia riuscita a raggiungere il rilievo e il valore di mercato della rete Ethereum originale, rimane una piattaforma altamente funzionale per gli utenti. La piattaforma di smart contract alimenta le dApp e gestisce le funzionalità di calcolo.

ETC è il token di utilità della piattaforma e aiuta la piattaforma a rimanere funzionale. Si tratta di una criptovaluta redditizia e di valore, con un valore di mercato di oltre 4 miliardi di dollari e un massimo storico di circa 176 dollari (ATH). La criptovaluta ha avuto una corsa impressionante come la maggior parte delle altre criptovalute durante l'ultima corsa al rialzo e ha mostrato una forte resistenza durante l'attuale crollo dei prezzi.

L'ETC ha mostrato segnali promettenti di una grande corsa nelle ultime settimane e gli esperti ritengono che non dovrebbe essere trascurato. Dovreste inserirla nella vostra lista di osservazione.

Big Eyes Coin (BIG), la nuova moneta meme

Big Eyes potrebbe essere la nuova "mania dei meme" del prossimo anno, visto che si prevede un aumento esponenziale dei prezzi. La grande performance delle monete meme nell'anno precedente ha spinto gli investitori di criptovalute ad aggiungere molti token meme al loro portafoglio all'inizio dell'anno, ma il risultato è stato deludente.

Big Eyes (BIG) potrebbe essere la moneta meme che si toglierà questa delusione l'anno prossimo, in quanto la criptovaluta potrebbe sperimentare una pompa dei prezzi superiore a quella di Dogecoin e Shiba Inu. Ciò implica che Big Eyes (BIG) ha un enorme potenziale per rendere milionari i criptovalori, anche se gli analisti ritengono che potrebbe essere un'ipotesi remota.

L'ecosistema Big Eyes favorirà l'adozione delle criptovalute e aiuterà gli individui a costruire le proprie finanze sfruttando DeFi e NFT. Il token Big Eyes (BIG) avrà un ruolo importante nella rete, soprattutto per il pagamento delle transazioni e il conio di NFT. Il successo della prevendita e delle iniziative di beneficenza della criptovaluta l'hanno resa piuttosto importante. Ha anche migliorato il suo potenziale di adozione.

Per gli early adopter della moneta meme si prospetta un anno potenzialmente molto remunerativo, e anche voi potete sfruttare la nuova criptovaluta per ottenere un profitto significativo. Dovreste aderire subito alla prevendita, poiché il lancio è previsto a breve sui principali CEX e DEX.

Partecipa alla prevendita

Prevendita: https://buy.bigeyes.space/

Sito web: https://bigeyes.space/