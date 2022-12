Come utilizzare al meglio un robot aspirapolvere

Tra gli elettrodomestici più desiderati dalle casalinghe c’è sicuramente il robot aspirapolvere. Questo piccolo strumento può rappresentare un vero e proprio punto di svolta nel modo di approcciarsi alle pulizie domestiche. Grazie ad esso otterremo da subito diversi vantaggi.

Innanzitutto potremo risparmiare tempo, visto che questo strumento agisce in maniera del tutto autonoma.

Ci consentirà inoltre di avere la casa sempre impeccabile, anche quando non abbiamo la possibilità di occuparci delle faccende domestiche.

Nonostante il robot aspirapolvere agisca in maniera autonoma, sarà comunque necessario mettere in atto alcuni accorgimenti per essere sicuri che svolga al meglio il suo lavoro. Scopriamoli assieme.

Scelta del modello adatto

Partiamo dalla scelta. Non dovremmo scegliere un modello a caso, ma uno che risponda alle nostre particolari esigenze. Sarà utile ad esempi o optare per un modello sufficientemente potente in base alle superfici da pulire.

Scegliamo un modello silenzioso se vogliamo utilizzarlo mentre riposiamo. Se abbiamo tappeti alti e gradini, assicuriamoci che il robot da noi scelto sia in grado di superare senza problemi questi ostacoli.

Sfruttiamo le funzioni avanzate

Impariamo da subito ad utilizzare le funzioni avanzate. Tra le più interessanti vi è quella del controllo a distanza. In poche parole potremo inviare un comando di avvio direttamente dal nostro smartphone, anche se siamo fuori casa.

La mappatura delle stanze è un’altra funzione molto utile. Grazie ad essa possiamo ottimizzare i movimenti eseguiti dal robot. Consultiamo il report per osservare quali sono le zone delle stanze dove il robot è passato meno volte. Probabilmente ci sono degli ostacoli da eliminare e possiamo agire di conseguenza per facilitarne il passaggio.

Liberiamo le stanze

Comprendere il modo in cui funziona il robot aspirapolvere è fondamentale per aiutarlo a lavorare meglio. Grazie a dei sensori, esso riconosce gli ostacoli e prende un’altra direzione. Per questo motivo è sempre consigliato liberare al massimo la stanza da pulire da sedie, tavolini o tappeti particolarmente alti.

Manutenzione

Dopo ogni utilizzo svuotiamo e laviamo il serbatoio. Controlliamo che tra le ruote non ci siano dei peli o altri residui di sporcizia che ne intralciano il movimento. Puliamo regolarmente le spazzole, sia quella centrale che quelle laterali. Anche i sensori dovrebbero essere puliti con regolarità.

Un altro elemento fondamentale per il corretto funzionamento del robot è il filtro. Puliamolo con una piccola spazzola o dell’aria compressa piuttosto che con l’acqua. Consultiamo il manuale dell’utente per conoscere la durata di vita del filtro e cambiamolo dopo il periodo suggerito.

Tenere libera la base di ricarica

Molti robot moderni rientrano da soli verso la base di ricarica poco prima di scaricarsi. Posizioniamo la base in un punto facilmente accessibile ed assicuriamoci che non ci siano degli oggetti nelle vicinanze che renderebbero difficili le manovre di rientro.

Il robot aspirapolvere è uno strumento molto utile e prezioso. Mettendo in pratica questi semplici suggerimenti riusciremo a sfruttare al meglio tutte le sue potenzialità.