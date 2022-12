LPM srl, azienda leader nel settore della Prefabbricazione in cemento armato e precompresso per edifici di grandi dimensioni dal 1976 cerca un profilo tecnico da inserire full time all’interno del proprio ufficio tecnico per svolgere mansioni di progettazione e organizzazione delle fasi di cantiere.

Formazione richiesta: Diploma di Geometra, Architetto o Ingegnere Junio

Inviare CV a: jessica.bruno@lpmpref.it