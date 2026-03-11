“Donne e AI: nuove visioni di impresa” – L’associazione Donne per Cuneo promuove un incontro dedicato alle opportunità dell’intelligenza artificiale

Si terrà domani, 12 marzo alle ore 19, presso Spazio Varco (via Carlo Pascal 5L, Cuneo) l’incontro dal titolo “Donne e AI: nuove visioni di impresa”, organizzato dall’associazione Donne per Cuneo, realtà nata con l’obiettivo di promuovere il confronto e l’approfondimento su temi centrali per la vita delle donne, dalla dimensione professionale a quella familiare e sociale.

L’iniziativa sarà dedicata alle nuove opportunità offerte dall’intelligenza artificiale nel mondo imprenditoriale, con particolare attenzione al ruolo delle donne nei processi di innovazione e trasformazione delle imprese.

Ospite speciale della serata sarà Camilla Brossa, che guiderà una riflessione concreta su come l’intelligenza artificiale possa contribuire a trasformare processi, strategie e visione d’impresa, offrendo strumenti utili per affrontare le sfide del mercato contemporaneo.

L’incontro vuole rappresentare un momento di confronto e di crescita, aperto a imprenditrici, professioniste, lavoratrici e a tutte le persone interessate a comprendere come le nuove tecnologie possano diventare alleate nello sviluppo di idee, attività e progetti.

L’associazione Donne per Cuneo, composta esclusivamente da donne, nasce proprio con l’intento di creare spazi di dialogo, formazione e condivisione su temi che riguardano il lavoro, la famiglia, la casa e la conciliazione dei tempi di vita. L’associazione vede presidente l’Avv. Noemi Mallone, vicepresidente la Dott.ssa Alessia Giorgia Caramello della Caramello S.r.l. e segretario la Dott.ssa Nadia Dal Bono, direttrice di Confesercenti Cuneo, figure impegnate professionalmente e socialmente nel territorio cuneese.

Al termine dell’incontro è previsto un momento conviviale con rinfresco, per favorire lo scambio di idee e la conoscenza tra le partecipanti.

La partecipazione è gratuita, con prenotazione gradita all’indirizzo email: donnepercuneo@gmail.com.