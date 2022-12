Il tuo Natale a Saluzzo: con mercatini e fuochi a Castellar, negozi aperti in centro

Domani domenica 11 dicembre il calendario de “Il tuo Natale a Saluzzo” continua con i mercatini a Castellar realizzati in collaborazione con il Comitato del Forno. In via Maestra tutto il giorno il mercatino dell’artigianato di Natale e laboratori per i più piccoli a cura di Elena in Soffitta, al pomeriggio musica per il borgo con la corale J’Amis del Cher. aspettando i fuochi artificiali.

Arriveranno dalle 17:30 con lo spettacolo pirotecnico a cura della Piro.G Pirotecnica di Ghibaudo, “Campione Italiano 2020”.

Per tutto il giorno Castellar e Saluzzo saranno unite da una navetta gratuita promossa da Bus Company e Fondazione Bertoni con partenza dalle 9.30 sino alle ore 18.30 (Saluzzo – Piazza XX Settembre / Castellar – ingresso paese).

A Saluzzo atmosfera natalizia con la suggestione del duomo nelle ore serali, negozi aperti e Mercato della Terra sotto l’Ala di Ferro di piazza Cavour. Dalle 15 le cornamuse di Bataclan e Dino Tron con le loro note natalizie. Dalle 16, lettura di storie del Natale per bambini al Tastè Bistrot ( in salita al castello) e alle 17 - Fabriana Flauret sings for Christmas sempre al Tastè Bistrot

Dal Ccn ( Centro commercciale naturale) alcune novità per incentivare gli acquisti natalizi in città. Tornano le “Ccn gift card "I buoni acquisto sono spendibili solo nelle attività aderenti per dare un sostegno al commercio locale – spiega Massimo Rea, presidente del Ccn – le card sono già in vendita sul sito ccnsaluzzo.it e in alcuni esercizi commerciali della città".

Fare acquisto nei negozi del Centro commerciale naturale di Saluzzo, vorrà dire anche non pagare il parcheggio grazie a voucher di 30 minuti di sosta in collaborazione con Gestopark. «Il progetto è partito ieri 8 dicembre e continuerà per tutto il mese. Ogni associato omaggerà il proprio cliente al momento dell’ acquisto in modo da creare un nuovo ciclo economico". Un’altra novità è la collaborazione con “100% fabbriche dolciarie, Bonifanti”. Saranno forniti agli associati al Ccn dei prodotti dolciari che saranno dati in omaggio ai clienti per accoglierli al meglio».

Francesca Neberti, assessore alle attività produttive del Comune di Saluzzo: «È una soddisfazione vedere che il lavoro che abbiamo immaginato quando è nato il Ccn di Saluzzo sia oggi diventato una realtà. Il Comune si è messo in moto collaborando con le iniziative e le proposte da parte del Ccn. Tanti progetti immaginati tempo fa oggi diventano realtà per i saluzzesi e tutti coloro che vengono a Saluzzo per fare acquisti, accolti anche dalle nuove installazioni luminose sulla Cattedrale e sulla Torre Civica realizzati dall’Amministrazione comunale».