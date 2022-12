Niente luminarie a Beinette contro il caro energia, ma un maestoso albero allieterà le festività

Il caro energia che da alcuni mesi ha colpito l'Italia intera ha portato, anche in Granda, ogni amministrazione ad assumere scelte diverse e strategiche per il periodo natalizio, generalmente caratterizzato dall'installazione di decorazioni luminose.

Non sono mancate certo le polemiche, ma per questo Natale 2022 la maggior parte dei comuni ha scelto di non ricorrere o ridurre al minimo le luminarie, in modo da contenere la spesa energetica, ricorrendo ad alternative.

Il comune di Beinette ha scelto di non installare le decorazioni natalizie in paese e di concentrare l'illuminazione in un unico punto sulla piazza Umberto I, per coerenza e rispetto nei confronti di tutti coloro che si trovano in difficoltà a causa del caro energia.

Un solo grande albero, illuminato di giallo e blu, che ricorda un po' l'albero della vita allieterà le festività, accompagnate da tante iniziative proposte dalle associazioni.

"Questa scelta - spiega il sindaco Lorenzo Busciglio - è stata presa nel rispetto del risparmio energetico che tutti cerchiamo di realizzare attraverso i gesti quotidiani. Lo spirito e l'atmosfera del Natale 2022 sono realizzabili attraverso la partecipazione alle varie iniziative che nel mese di dicembre le associazioni beinettesi hanno programmato. Certi di trovare la vostra comprensione e la collaborazione per alternative belle ed efficaci tanto quanto le consuete".