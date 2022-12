Come già avvenuto per la finale degli Europei 2021 anche quest’anno, in occasione della partita dei quarti di finale tra le squadre nazionali di Calcio del Marocco e del Portogallo, in programma per questo sabato pomeriggio, il Sindaco ha disposto, con ordinanza n. 307, il divieto di somministrare e vendere bevande in bottiglie, in recipienti in vetro, lattine e altri contenitori comunque idonei all’offesa delle persone dalle 15.30 alle 24 di oggi su tutto il territorio comunale.