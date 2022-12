Denina-Pellico-Rivoira: polo dell’istruzione tecnica e professionale

L'Istituto, su tre sedi a Saluzzo e Verzuolo, offre opportunità per tutti. Novità rilevante l’indirizzo Chimica & Biotecnologie Ambientali, dedicato alle scienze applicate, per imparare a svolgere analisi di laboratorio per migliorare la qualità e l’innovazione tecnologica delle imprese con un focus su ambiente e salute.



Nel settore tecnologico sono inoltre presenti i corsi Geometri (CAT, progettazione e riqualificazione di immobili con soluzioni ecocompatibili, nell'ottica della sicurezza di cantiere, tramite elaborazioni grafiche CAD, strumenti e materiali), Informatica (programmazione software versatili ed open source, realizzazione app e siti web, assemblaggio pc, progettazione e installazione reti e server) e Elettrotecnica (progettazione e installazione di impianti elettrici ed elettronici, interventi nell'automazione industriale, ottimizzazione del consumo di energia). In ambito economico vediamo Ragioneria con l'articolazione economica (finalizzata a capire e intervenire nel mondo aziendale, assicurativo e finanziario), informatica (per imparare a programmare software applicativi gestionali adattandoli alle esigenze aziendali) o linguistica (rivolta alle relazioni commerciali delle imprese inserite in un contesto internazionale sviluppando competenze particolari di tipo linguistico con tre lingue straniere).



Importante la conferma dell’opzione E-commerce e Marketing Digitale avviata con successo lo scorso anno con un focus sul settore del commercio elettronico, sulla promozione online dell’immagine aziendale e sull’analisi dati. L'istruzione professionale è rappresentata da Sanità & Assistenza Sociale (gestione di progetti e attività rivolti a bambini, adolescenti, disabili, anziani, comunità e fasce deboli) e Servizi Commerciali (gestione commerciale e amministrativo-contabile di un’azienda, anche in proprio, utilizzando strumenti informatici e grazie all'apprendimento di due lingue straniere).



Da segnalare l'indirizzo Arredamento & Design del Legno, unico nel suo genere nel Piemonte centro-meridionale, per sviluppare capacità creative nella realizzazione di un prodotto lungo l’intera sua filiera. L’offerta formativa include scambi con l’estero, certificazioni linguistiche e informatiche, attività sportive. Tutti i diplomati possono accedere al mondo del lavoro o proseguire gli studi.



Mercoledì 14 dicembre è prevista una giornata di Porte Aperte per tutti i plessi, dalle 15:30 alle 18:30, con prenotazione su www.denina.it, mentre alle ore 18 si terrà un incontro monotematico sul nuovo indirizzo di Chimica (in via della Chiesa 21, Saluzzo, senza prenotazione). Per informazioni: orientamento@denina.it