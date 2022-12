Bagnasco, code sulla Statale 28 del Colle di Nava per lo scontro tra un’auto e una motocicletta

Lunghe code quelle che si registrano lungo la Strada Statale 28 del Colle di Nava in regione Rocca Incisa di Bagnasco, teatro di un incidente stradale verificatosi nel pomeriggio.

Il sinistro è avvenuto poco dopo la cava della Saisef Spa, nel tratto compreso tra Bagnasco e Priola, e ha visto coinvolte una motocicletta e una Fiat Panda, andate a scontrarsi per cause in corso di accertamento.

Sul posto si sta provvedendo alla rimozione dei mezzi coinvolti. Presenti i Carabinieri per i rilievi e la regolazione della viabilità.