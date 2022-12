L'Argentina di Messi contro la Francia di Mbappé per l'atto finale dei mondiali

Dopo un'emozionante cavalcata, abbiamo oggi le finaliste della Coppa del Mondo 2022. In questo articolo cercheremo di scoprire come si svolgerà la finale tra Francia e Argentina, offrendo anche la nostra favorita. Ma prima facciamo un confronto tra le due contendenti su vari aspetti e cerchiamo di capire chi è in vantaggio in ognuno di essi.

Esperienza

Quando si parla di esperienza, non sempre ci si basa sull'età. L'elemento di maggior impatto è il senso di déjà vu. A questo proposito, la nazionale francese possiede ancora una serie di stelle che hanno giocato una finale di Coppa del Mondo solo quattro anni fa a Mosca - tra cui Mbappé, Griezmann, Giroud e Hugo Lloris - e soprattutto ne sono usciti vincitori.

D'altra parte, Lionel Messi è l'ultimo uomo della squadra albiceleste che ha disputato la finale della Coppa del Mondo 2014 perdendo contro la Germania.

La squadra di Scaloni ha recentemente messo fine alla sua sfortuna, sollevando il trofeo della Copa America contro ogni pronostico, ma questa è una roba ben diversa.

Vantaggio: Francia

Determinazione

Durante le prime fasi del torneo, abbiamo visto perché le assenze importanti della Francia (Paul Pogba, N'Gole Kanté e Lucas Hernandez) potrebbero essere una benedizione sotto mentite spoglie, costringendo Didier Deschamps ad aggiungere sangue fresco all'equazione.

Così, mentre la vecchia guardia della Francia fornirà alla squadra un'esperienza fondamentale, saranno Adrien Rabiot, Aurelien Tchouameni e Theo Hernandez a voler conquistare la loro prima medaglia d'oro.

Tuttavia, in Argentina abbiamo un'intera nazione affamata di gloria internazionale, che non assapora dai tempi di un certo Diego Armando Maradona.

Inoltre, questa sarà probabilmente l'ultima occasione per Messi (almeno finché è ancora al top) di sollevare il trofeo più affascinante del calcio, quello che gli è sfuggito in quattro occasioni precedenti.

Quindi, anche se la Francia non ha intenzione di riposare sugli allori, Messi e l'Argentina avranno chiaramente un motivo in più.

Vantaggio: Argentina

Capacità

Questo è ovviamente il dibattito più importante e allo stesso tempo il più difficile da risolvere. Da un lato, abbiamo i campioni in carica, dall'altra parte, gli argentini possono ancora contare sul loro figlio prediletto Leo Messi.

Sicuramente questa battaglia va oltre i due compagni di squadra del Paris Saint-Germain, e comprende giocatori di prima classe come Griezmann, Ousmane Dembelé e Theo Hernandez, che hanno prodotto prestazioni stellari per Les Bleus, così come Julian Alvarez, Enzo Fernandez e Rodrigo De Paul e una serie di altre stelle dell'Albiceleste.

Ma se vogliamo fare un confronto posizione per posizione, forse gli europei hanno un leggero vantaggio in questo delicato reparto.

Vantaggio: Francia

Pronostico

In base alla nostra analisi, la Francia è in vantaggio. Gli europei sono più esperti, grazie al grande exploit di quattro anni fa. Inoltre, possiedono potenzialmente migliori capacità in generale.

Tuttavia, i sudamericani entreranno in campo con il loro rinomato spirito guerriero e la loro immensa determinazione a sollevare il trofeo per far felice il loro popolo.

Se c'è una squadra che possiede una macchina difensiva ben oliata per respingere gli assalti di Messi e compagnia, quella è la Francia. Potrebbe bastare un rapido contropiede di Mbappé o un imponente colpo di testa di Giroud per riportare il trofeo a Parigi.