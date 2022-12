Ceva, gli alunni dell'istituto comprensivo "Momigliano" creano addobbi e decorazioni per la "Corsa contro Babbo Natale"

L’occasione è stata impiegata inoltre come progetto Continuità tra gli studenti delle diverse realtà scolastiche: è infatti evidente l’importanza di individuare strategie educative che favoriscano il passaggio degli alunni fra i diversi ordini di scuola, in maniera serena, graduale, e armoniosa. L’occasione è utile per creare un ambiente familiare, per ciò che riguarda l’aspetto logistico, didattico e relazionale, e per promuovere il senso di appartenenza alle nuove realtà scolastiche.

Gli alunni dei plessi cebani dell'Istituto Comprensivo “ A. Momigliano ” stanno lavorando alacremente in questi giorni alla realizzazione di addobbi e decorazioni natalizie che verranno esposte per la manifestazione di domenica 18 dicembre Corsa contro Babbo Natale.

La collaborazione tra i commercianti cebani e gli istituti scolastici si ripete dopo la fruttuosa partecipazione dello scorso anno alla medesima iniziativa. Il presidente dell'Ascom Ceva, Domenico Iaia Pera, dichiara “Ci riteniamo particolarmente soddisfatti di poter collaborare per il secondo anno consecutivo con gli istituti scolastici della città per la realizzazione della Corsa. In particolar modo si ringrazia gli insegnanti e le Dirigenze scolastiche per l'impegno profuso nel creare addobbi che allestiranno il percorso e la piazza.”

Aggiunge inoltre: “Così come lo scorso anno, la corsa sarà inclusiva grazie alla collaborazione con l'associazione MaratonAbili: verranno infatti messe a disposizione due carrozzine predisposte per le gare di corsa con cui si potrà far vivere la manifestazione sportiva a due alunni degli istituti scolastici cebani.” L’associazione è costituita da un gruppo di runner, maratoneti, semplici appassionati pronti a prestare le gambe a chi non può correre in autonomia perché costretto a vivere su una sedia a rotelle. L’intento è quello di donare momenti di straordinaria normalità agli atleti “speciali” e un’opportunità unica ai runner: vivere l’emozione e la bellezza del correre per obiettivi più grandi di un “personal best”.