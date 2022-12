ANCE Cuneo premia Lorenzo bertone e Riccardo Preve come imprenditori edili dell'anno

Lorenzo Bertone (Bertone Costruzioni S.r.l. di Chiusa Pesio) e Riccardo Preve (Preve Costruzioni S.p.a., di Roccavione) sono stati premiati con una targa ieri sera – 15 dicembre – dal presidente di Ance Cuneo, Gabriele Gazzano “per l’importante carriera imprenditoriale nel settore delle costruzioni in provincia di Cuneo”.



La consegna del “Premio imprenditori edili” è avvenuta nel corso del momento conviviale natalizio degli imprenditori edili cuneesi, in Sala Ferrero nella sede di Confindustria Cuneo.



“Dopo lo stop forzato negli ultimi due anni, a causa dell’emergenza sanitaria, abbiamo voluto riprendere la tradizione di premiare gli imprenditori edili di successo, attivi in azienda – ha spiegato il presidente di Ance Cuneo, Gabriele Gazzano - per rendere merito a quanti con il loro operato hanno saputo dare lustro al settore delle costruzioni”.



La premiazione si è svolta alla presenza di una qualificata rappresentanza dei vertici e della struttura di Confindustria Cuneo e delle imprese edili associate.



Il presidente di Ance Cuneo, Gabriele Gazzano: “L’occasione conviviale natalizia è sempre un momento molto sentito da chi fa parte di Ance Cuneo. Il premio agli imprenditori testimonia i valori del lavoro, dell’etica, della cultura d’impresa e del passaggio generazionale. Anche quest’anno, lo abbiamo riservato a due persone straordinarie che, con la loro storia personale ed aziendale e gli ambiziosi traguardi che hanno raggiunto, ben rappresentano un modello nel panorama delle nostre associate, pur diverse nella tipologia di impresa, più tradizionale e specializzata nel mondo immobiliare la prima, più industriale la seconda”.



L’incontro è stato anche utile per fare un bilancio dell’anno che sta per chiudersi: “Nonostante le difficoltà del caro energia, del caro materiale e la complessa situazione geopolitica internazionale - conclude il presidente Gazzano - il 2022 è stato positivo per il nostro sistema. Abbiamo lavorato a buon regime di prodotto con soddisfazione sia in ambito pubblico che in quello privato. Resta vivo il tema dei crediti fiscali che rappresentano un rischio pesante per le nostre imprese che non riescono ancora a scaricare verso il sistema bancario, i crediti maturati in area Bonus 110. Sotto questo profilo, i provvedimenti legislativi che si sono susseguiti modificando le regole in gioco, strada facendo, hanno complicato non poco la situazione. L’Ance continua ad essere impegnata in prima linea nel dialogo con il nuovo Governo per supportare le aziende su questi temi”.